Эксклюзив
Часть 2: KPCSC хочет, чтобы Россия помогла выйти из тупика в вопросе о новом определении конфликтных алмазов
В первой части этого состоящего из двух частей эксклюзивного интервью с Шамисо Мтиси (Shamiso Mtisi), координатором Коалиции гражданского общества Кимберлийского процесса (Kimberley Process Civil Society Coalition, KPCSC), мы сосредоточились...
Вчера
Часть 1: KPCSC дает представление о незаконной добыче алмазов и торговле ими в Африке
Хотя Кимберлийский процесс (Kimberley Process, KP), контролирующий алмазную отрасль, гордится тем, что с момента своего создания в 2003 году значительно сократил поток алмазов из зон конфликтов, Коалиция гражданского общества Кимберлийского процесса...
18 октября 2021
Ювелирную отрасль России надо обновлять и серьезно
Дина Насырова — вице-президент Международной ювелирной выставки J-1, недавно прошедшей в московском Гостином Дворе. Как партнёр и муза известного художника-ювелира Ильгиза Фазулзянова она активно участвовала в подготовке его персональной...
11 октября 2021
Smiling Rocks, благотворительная бизнес-модель, вдохновляет компании работать ради совершенствования мира
Зулу Гхеврия (Zulu Ghevriya), генеральный директор и соучредитель компании Smiling Rocks, основатель компании Vedantti Jewellery и управляющий директор Prism Group, работает в алмазной и ювелирной отрасли свыше 20 лет. Зулу начал свой бизнес...
04 октября 2021
Надо упорно трудиться – и успех придет
Эдуард Уткин – генеральный директор ассоциации «Гильдия ювелиров России», эксперт Комитета ТПП РФ по драгоценным металлам и драгоценным камням - рассказал «R&P» о том, как внедряется система ГИИС ДМДК, а также о последних событиях и настроениях в ювелирной...
27 сентября 2021
NDC и Assouline выпускают настольную книгу о бриллиантах
Фото: Совет по природным алмазам
Совет по природным алмазам (Natural Diamond Council, NDC) в партнерстве с издательством Assouline выпустил 21 октября 2021 года настольную книгу под названием «Бриллианты», а главный редактор британского журнала «Vogue» Эдвард Эннинфул (Edward Enninful) написал к этой книге предисловие, говорится в пресс-релизе NDC.
NDC отмечает, что продажи бриллиантов продолжают бить рекорды, поскольку люди становятся все более сентиментальными во время пандемии, осознавая, что жизнь коротка! Кроме того, приверженность тем, кто любит и поддерживает отношения, в настоящее время является приоритетом во всех уголках света. Это связано с бумом помолвок и свадеб во всем мире, что напрямую имеет отношение к продаже ювелирных изделий с бриллиантами.
Фото: Совет по природным алмазам
Настольная книга «Бриллианты» переносит этот неуловимый драгоценный камень из недр его земной истории, насчитывающей миллиарды лет, в 21 век, рисуя картину современной алмазной мечты. У каждого бриллианта есть своя история, говорит эта книга, давая возможность читателю познакомиться с собранием заветных историй, которыми поделилось множество интересных людей и в которых фигурируют самые популярные в мире материальные предметы роскоши.
В книге также представлены необычные снимки таких мастеров фотографии, как Грег Уильямс (Greg Williams), Мерт Алас и Маркус Пигготт (Mert Alas & Marcus Piggott), Микаэль Янссон (Mikael Jansson) и Эрик Мэдиган Хек (Erik Madigan Heck), на которых в числе многих других демонстрируются бриллианты, еще не показывавшиеся в этой коллекции. Присутствие на страницах книги знаменитостей, таких как Мария Борхес (Maria Borges), Дуа Липа (Dua Lipa), Джиджи и Белла Хадид (Gigi and Bella Hadid) и Шон Мендес (Shawn Mendes), делает ее коллекционной редкостью.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished