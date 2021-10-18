NDC и Assouline выпускают настольную книгу о бриллиантах

Фото: Совет по природным алмазам

Фото: Совет по природным алмазам

Совет по природным алмазам (Natural Diamond Council, NDC) в партнерстве с издательством Assouline выпустил 21 октября 2021 года настольную книгу под названием «Бриллианты», а главный редактор британского журнала «Vogue» Эдвард Эннинфул (Edward Enninful) написал к этой книге предисловие, говорится в пресс-релизе NDC.NDC отмечает, что продажи бриллиантов продолжают бить рекорды, поскольку люди становятся все более сентиментальными во время пандемии, осознавая, что жизнь коротка! Кроме того, приверженность тем, кто любит и поддерживает отношения, в настоящее время является приоритетом во всех уголках света. Это связано с бумом помолвок и свадеб во всем мире, что напрямую имеет отношение к продаже ювелирных изделий с бриллиантами.Настольная книга «Бриллианты» переносит этот неуловимый драгоценный камень из недр его земной истории, насчитывающей миллиарды лет, в 21 век, рисуя картину современной алмазной мечты. У каждого бриллианта есть своя история, говорит эта книга, давая возможность читателю познакомиться с собранием заветных историй, которыми поделилось множество интересных людей и в которых фигурируют самые популярные в мире материальные предметы роскоши.В книге также представлены необычные снимки таких мастеров фотографии, как Грег Уильямс (Greg Williams), Мерт Алас и Маркус Пигготт (Mert Alas & Marcus Piggott), Микаэль Янссон (Mikael Jansson) и Эрик Мэдиган Хек (Erik Madigan Heck), на которых в числе многих других демонстрируются бриллианты, еще не показывавшиеся в этой коллекции. Присутствие на страницах книги знаменитостей, таких как Мария Борхес (Maria Borges), Дуа Липа (Dua Lipa), Джиджи и Белла Хадид (Gigi and Bella Hadid) и Шон Мендес (Shawn Mendes), делает ее коллекционной редкостью.