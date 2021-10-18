Botswana Diamonds привлекает 550 тысяч фунтов стерлингов на финансирование геологоразведочных работ

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Компания Botswana Diamonds выпустила 55 млн новых обыкновенных акций по цене размещения 1 пенс каждая для существующих и новых инвесторов, чтобы привлечь 550 000 фунтов стерлингов.

В сообщении Botswana Diamonds говорится, что собранные средства будут использованы для финансирования в текущем году геологоразведочных работ в Ботсване и Южной Африке, которые продолжаются, а также для обеспечения дополнительных оборотных средств компании.

К каждой размещаемой акции прилагается один варрант, действующий в течение трех лет начиная с 25 октября 2021 года, с правом подписки на одну новую обыкновенную акцию по цене 2 пенса.

После выпуска размещаемых акций всего окажется выпущено 847,7 млн обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,25 пенса каждая, причем одна обыкновенная акция будет давать право одного голоса.

Власти Габороне недавно продлили две разведочные лицензии Sunland Minerals, стопроцентной дочерней компании Botswana Diamonds, на два года, начиная с 1 октября 2021 года.

Botswana Diamonds также приобрела контрольный пакет акций проекта Торни Ривер (Thorny River) в Южной Африке в конце сентября этого года.

Торни Ривер - это участок для разведки кимберлитов на продвинутой стадии, расположенный на восточной стороне кимберлитовой дайки и системы кимберлитовых выходов на поверхность, охватывающей рудник Клипспрингер (Klipspringer) в 15 км к западу и знаменитый рудник Марсфонтейн (Marsfontein) в 4 км к западу.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





