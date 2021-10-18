Эксклюзив
Часть 2: KPCSC хочет, чтобы Россия помогла выйти из тупика в вопросе о новом определении конфликтных алмазов
В первой части этого состоящего из двух частей эксклюзивного интервью с Шамисо Мтиси (Shamiso Mtisi), координатором Коалиции гражданского общества Кимберлийского процесса (Kimberley Process Civil Society Coalition, KPCSC), мы сосредоточились...
Сегодня
Часть 1: KPCSC дает представление о незаконной добыче алмазов и торговле ими в Африке
Хотя Кимберлийский процесс (Kimberley Process, KP), контролирующий алмазную отрасль, гордится тем, что с момента своего создания в 2003 году значительно сократил поток алмазов из зон конфликтов, Коалиция гражданского общества Кимберлийского процесса...
18 октября 2021
Ювелирную отрасль России надо обновлять и серьезно
Дина Насырова — вице-президент Международной ювелирной выставки J-1, недавно прошедшей в московском Гостином Дворе. Как партнёр и муза известного художника-ювелира Ильгиза Фазулзянова она активно участвовала в подготовке его персональной...
11 октября 2021
Smiling Rocks, благотворительная бизнес-модель, вдохновляет компании работать ради совершенствования мира
Зулу Гхеврия (Zulu Ghevriya), генеральный директор и соучредитель компании Smiling Rocks, основатель компании Vedantti Jewellery и управляющий директор Prism Group, работает в алмазной и ювелирной отрасли свыше 20 лет. Зулу начал свой бизнес...
04 октября 2021
Надо упорно трудиться – и успех придет
Эдуард Уткин – генеральный директор ассоциации «Гильдия ювелиров России», эксперт Комитета ТПП РФ по драгоценным металлам и драгоценным камням - рассказал «R&P» о том, как внедряется система ГИИС ДМДК, а также о последних событиях и настроениях в ювелирной...
27 сентября 2021
Botswana Diamonds привлекает 550 тысяч фунтов стерлингов на финансирование геологоразведочных работ
В сообщении Botswana Diamonds говорится, что собранные средства будут использованы для финансирования в текущем году геологоразведочных работ в Ботсване и Южной Африке, которые продолжаются, а также для обеспечения дополнительных оборотных средств компании.
К каждой размещаемой акции прилагается один варрант, действующий в течение трех лет начиная с 25 октября 2021 года, с правом подписки на одну новую обыкновенную акцию по цене 2 пенса.
После выпуска размещаемых акций всего окажется выпущено 847,7 млн обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,25 пенса каждая, причем одна обыкновенная акция будет давать право одного голоса.
Власти Габороне недавно продлили две разведочные лицензии Sunland Minerals, стопроцентной дочерней компании Botswana Diamonds, на два года, начиная с 1 октября 2021 года.
Botswana Diamonds также приобрела контрольный пакет акций проекта Торни Ривер (Thorny River) в Южной Африке в конце сентября этого года.
Торни Ривер - это участок для разведки кимберлитов на продвинутой стадии, расположенный на восточной стороне кимберлитовой дайки и системы кимберлитовых выходов на поверхность, охватывающей рудник Клипспрингер (Klipspringer) в 15 км к западу и знаменитый рудник Марсфонтейн (Marsfontein) в 4 км к западу.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished