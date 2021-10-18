Дочерняя компания Lucapa Diamond начинает геотехническое бурение на алмазном проекте Мерлин

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Lucapa Diamond сообщает, что полностью принадлежащая ей дочерняя компания Australian Natural Diamonds (AusND) начала программу геотехнического бурения на алмазном проекте Мерлин (Merlin) в Северной территории Австралии.

Согласно Lucapa Diamond, это стало возможным после утверждения властями Северной территории назначения компании AusND в качестве оператора данного проекта, что позволяет ей начать определенные утвержденные работы на площадке до завершения приобретения проекта Мерлин.

Lucapa Diamond заявила, что план управления горными работами также был представлен и одобрен властями Северной территории, включая программу текущих геотехнических работ по бурению на проекте Мерлин.

Программа является частью процесса технико-экономического обоснования и включает в себя алмазное бурение скважин общей длиной около 5 800 м на указанном участке.

«Предварительное исследование, основанное на существующей оценке минеральных ресурсов в размере 4,4 млн каратов в соответствии с JORC и с использованием методов открытой и вертикальной разработки карьеров, хорошо продвинулось, и планируется опубликовать его результаты в течение четвертого квартала 2021 года, - говорится в сообщении Lucapa Diamond. - Чтобы облегчить программу бурения, существующий лагерь был повторно введен в эксплуатацию, были восстановлены подъездные пути, электро- и водоснабжение, а также связь».

В рамках платы за приобретение проекта AusND взяла на себя обязательство по обеспечению экологической безопасности Мерлин. Она передала властям Северной территории облигацию на требуемую сумму в 1,1 млн австралийских долларов, а оставшиеся 7,4 млн австралийских долларов в качестве вознаграждения за приобретение подлежат выплате после выполнения всех условий, предшествующих заключению соглашения о продаже Мерлин.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





