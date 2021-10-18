ОАЭ в экономическом плане выиграют от увеличения импорта золота в Индию в четвертом квартале

Сегодня Новости

Тенденция к росту импорта золота Индией станет хорошей новостью для ОАЭ, которые являются вторым по величине экспортером желтого металла в эту страну Южной Азии. Согласно сообщению издания Arabian Business, объем импорта Индии в прошлом месяце составил 91 тонну по сравнению с 12 тоннами в сентябре 2020 года.

«Импорт золота Индией должен превысить допандемийный уровень, поскольку мы ожидаем значительного роста импорта этого металла в оставшиеся три месяца этого года», - сказал Сурендра Мехта (Surendra Mehta), национальный секретарь Ассоциации индийских ювелиров и торговцев золотом (Indian Bullion and Jewellers Association, IBJA).

Согласно сообщению, трейдеры и розничные торговцы в больших объемах пополняют запасы в преддверии предстоящего праздничного и свадебного сезона после серьезного падения спроса из-за вызванного пандемией состояния рынка и ограничения мобильности, а также роста цен на золото на международном уровне в течение большей части 2020 года и начале этого года.

В настоящее время цены на 22-каратное золото снизились до 624 долларов за 10 граммов с максимума в 695 долларов год назад. Помимо растущего спроса на ювелирные изделия, рынок ожидает значительного скачка спроса на слитки, поскольку ожидается, что инвесторы отвлекут свои инвестиции с рынков акций и облигаций из-за ожиданий роста цен на золото во всем мире на фоне усиления инфляции в большинстве крупных стран.

Снижение импортных пошлин Индией - еще один фактор, который, как видно, способствует увеличению импорта золота в страну. Индия объявила о снижении импортной пошлины на желтый металл в бюджете этого года с 12,5% до эффективных 10%.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





