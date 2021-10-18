Эксклюзив
Часть 2: KPCSC хочет, чтобы Россия помогла выйти из тупика в вопросе о новом определении конфликтных алмазов
В первой части этого состоящего из двух частей эксклюзивного интервью с Шамисо Мтиси (Shamiso Mtisi), координатором Коалиции гражданского общества Кимберлийского процесса (Kimberley Process Civil Society Coalition, KPCSC), мы сосредоточились...
Вчера
Часть 1: KPCSC дает представление о незаконной добыче алмазов и торговле ими в Африке
Хотя Кимберлийский процесс (Kimberley Process, KP), контролирующий алмазную отрасль, гордится тем, что с момента своего создания в 2003 году значительно сократил поток алмазов из зон конфликтов, Коалиция гражданского общества Кимберлийского процесса...
18 октября 2021
Ювелирную отрасль России надо обновлять и серьезно
Дина Насырова — вице-президент Международной ювелирной выставки J-1, недавно прошедшей в московском Гостином Дворе. Как партнёр и муза известного художника-ювелира Ильгиза Фазулзянова она активно участвовала в подготовке его персональной...
11 октября 2021
Smiling Rocks, благотворительная бизнес-модель, вдохновляет компании работать ради совершенствования мира
Зулу Гхеврия (Zulu Ghevriya), генеральный директор и соучредитель компании Smiling Rocks, основатель компании Vedantti Jewellery и управляющий директор Prism Group, работает в алмазной и ювелирной отрасли свыше 20 лет. Зулу начал свой бизнес...
04 октября 2021
Надо упорно трудиться – и успех придет
Эдуард Уткин – генеральный директор ассоциации «Гильдия ювелиров России», эксперт Комитета ТПП РФ по драгоценным металлам и драгоценным камням - рассказал «R&P» о том, как внедряется система ГИИС ДМДК, а также о последних событиях и настроениях в ювелирной...
27 сентября 2021
ОАЭ в экономическом плане выиграют от увеличения импорта золота в Индию в четвертом квартале
«Импорт золота Индией должен превысить допандемийный уровень, поскольку мы ожидаем значительного роста импорта этого металла в оставшиеся три месяца этого года», - сказал Сурендра Мехта (Surendra Mehta), национальный секретарь Ассоциации индийских ювелиров и торговцев золотом (Indian Bullion and Jewellers Association, IBJA).
Согласно сообщению, трейдеры и розничные торговцы в больших объемах пополняют запасы в преддверии предстоящего праздничного и свадебного сезона после серьезного падения спроса из-за вызванного пандемией состояния рынка и ограничения мобильности, а также роста цен на золото на международном уровне в течение большей части 2020 года и начале этого года.
В настоящее время цены на 22-каратное золото снизились до 624 долларов за 10 граммов с максимума в 695 долларов год назад. Помимо растущего спроса на ювелирные изделия, рынок ожидает значительного скачка спроса на слитки, поскольку ожидается, что инвесторы отвлекут свои инвестиции с рынков акций и облигаций из-за ожиданий роста цен на золото во всем мире на фоне усиления инфляции в большинстве крупных стран.
Снижение импортных пошлин Индией - еще один фактор, который, как видно, способствует увеличению импорта золота в страну. Индия объявила о снижении импортной пошлины на желтый металл в бюджете этого года с 12,5% до эффективных 10%.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished