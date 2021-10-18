На продажу выставлены янтарные тяжеловесы



Фото: Калининградский янтарный комбинат



Калининградский янтарный комбинат (входит в Госкорпорацию Ростех) сообщил о проведении онлайн-аукциона эксклюзивного янтаря 27 октября в 12:00 по местному времени (в 13:00 по мск) в режиме онлайн. Торги пройдут на электронной торговой площадке биржи «Санкт-Петербург».

На продажу выставлено 54 лота – 19 янтарных самородков, каждый из которых весит больше килограмма, и 35 инклюзов (янтарь с включениями животного и растительного происхождения). Стартовая цена лотов составляет 10,9 млн рублей. Торги будут проводиться на повышение цены лота. Аукционный шаг при продаже самородков установлен на уровне 10 тысяч рублей, инклюзов – 200 рублей.

Среди выставленных на продажу самородков 11 имеют «имена». Традиция присваивать названия янтарным тяжеловесам на комбинате существует с 2018 года. Как правило, на выбор имени влияет дата находки или же форма камня. Например, выставленный на аукцион самородок «Антарктида», добытый 6 августа 2020 года, получил наименование из-за формы, напоминающей очертания самого холодного материка Земли. Уникальный янтарь «В. Третьяк» назван в честь легендарного хоккеиста, который посетил Янтарный комбинат незадолго до этого. Самородку «Шагал» присвоено имя в честь знаменитого художника Марка Шагала. «Тридевятый» назван в честь Калининградской области (код региона – 39).

Участники аукциона также могут стать обладателями сокровища с именами «ЭКСПО», «Журналист», «Салют», «Просветленный», «Радонежский», «Мир» и «Стрелец». К слову, «Стрелец», был добыт в один день с еще одним гигантом 16 сентября 2020 года, когда отмечается День создания государственной охраны России. До образования отдельной службы функции охраны выполняли дворцовые стрельцы, в честь которых и получил свое имя самородок, который является вторым по величине среди выставленных на продажу, его вес составляет 2 228 граммов.

Самый тяжелый весом 2262 грамма названия не имеет, он был добыт в 2017 году, до введения корпоративной традиции называть самородки. На данный самородок установлена самая высокая стартовая стоимость – свыше 1 млн рублей. Самый «маленький» самородок из представленных весом 1007 граммов оценен в 330 тысяч рублей.

Вес самого крупного инклюза, выставленного на торги, составляет 70,8 грамма – это необычайно большой вес для янтаря с включениями. Уникальный экземпляр содержит фрагменты доисторической флоры – растительные волокна, кору, пыльцу. Стартовая цена данного лота превышает 49,9 тысячи рублей. Самая низкая начальная цена в 1011 рублей установлена на прозрачный камень весом 3,9 грамма, внутри которого видны единичные частицы растений и насекомых.

Приобрести самородки могут компании и индивидуальные предприниматели из России. Купить инклюзы смогут все желающие – российские и иностранные физические и юридические лица.

Все желающие могут следить за ходом аукциона в режиме реального времени. Онлайн-сессия стартует в указанное время на специально созданной электронной площадке в разделе «Торговля». Подробная информация о лотах с фотографиями представлена в разделе «Каталог». Зарегистрироваться можно на электронной торговой площадке. Вся необходимая информация и документы также размещены на официальном сайте Калининградского янтарного комбината.



Владимир Малахов, Rough&Polished