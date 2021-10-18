Эксклюзив
Часть 2: KPCSC хочет, чтобы Россия помогла выйти из тупика в вопросе о новом определении конфликтных алмазов
В первой части этого состоящего из двух частей эксклюзивного интервью с Шамисо Мтиси (Shamiso Mtisi), координатором Коалиции гражданского общества Кимберлийского процесса (Kimberley Process Civil Society Coalition, KPCSC), мы сосредоточились...
Сегодня
Часть 1: KPCSC дает представление о незаконной добыче алмазов и торговле ими в Африке
Хотя Кимберлийский процесс (Kimberley Process, KP), контролирующий алмазную отрасль, гордится тем, что с момента своего создания в 2003 году значительно сократил поток алмазов из зон конфликтов, Коалиция гражданского общества Кимберлийского процесса...
18 октября 2021
Ювелирную отрасль России надо обновлять и серьезно
Дина Насырова — вице-президент Международной ювелирной выставки J-1, недавно прошедшей в московском Гостином Дворе. Как партнёр и муза известного художника-ювелира Ильгиза Фазулзянова она активно участвовала в подготовке его персональной...
11 октября 2021
Smiling Rocks, благотворительная бизнес-модель, вдохновляет компании работать ради совершенствования мира
Зулу Гхеврия (Zulu Ghevriya), генеральный директор и соучредитель компании Smiling Rocks, основатель компании Vedantti Jewellery и управляющий директор Prism Group, работает в алмазной и ювелирной отрасли свыше 20 лет. Зулу начал свой бизнес...
04 октября 2021
Надо упорно трудиться – и успех придет
Эдуард Уткин – генеральный директор ассоциации «Гильдия ювелиров России», эксперт Комитета ТПП РФ по драгоценным металлам и драгоценным камням - рассказал «R&P» о том, как внедряется система ГИИС ДМДК, а также о последних событиях и настроениях в ювелирной...
27 сентября 2021
Gemological Science International запускает программу ASSURANCE by GSI ™
«В GSI мы всегда ищем решения для лучшего обслуживания наших розничных партнеров. Мы создали новую службу ASSURANCE by GSI для защиты как наших розничных клиентов, так и их клиентов, - говорит Дебби Азар (Debbie Azar), президент и соучредитель GSI. - Пандемия в мгновение ока привела к увеличению онлайн-продаж и поставила перед розничными торговцами новые логистические задачи. Адаптация наших сервисных предложений к включению в них контроля качества и прямой поставки помогает розничным торговцам защитить свою престижную репутацию. Это также повышает удовлетворенность клиентов за счет более быстрой и эффективной доставки и в конечном итоге повышает доверие потребителей, поскольку каждый заказ перед отправкой полностью проверяется как на качество, так и на точность».
Эта новая инновационная услуга является логическим продолжением услуг, уже предоставляемых GSI, таких как проверка ювелирных изделий с бриллиантами и драгоценными камнями и тестирование готовых ювелирных изделий, а также обеспечение качества. Стремительный рост ювелирной электронной коммерции поставил перед ведущими розничными торговцами США растущую дилемму - обеспечить своевременную доставку покупателям правильных заказов и полностью проверенных товаров. Благодаря новой системе ASSURANCE by GSI товары отправляются непосредственно от производителя ювелирных изделий в лабораторию GSI, где они проверяются, чтобы убедиться, что они соответствуют всем требованиям контроля качества и что все ювелирные изделия с бриллиантами, представленными как природные, не содержат каких-либо выращенных в лаборатории бриллиантов, информация о которых не раскрыта, перед отправкой непосредственно потребителю в предпочтительной упаковке продавца.
Кроме того, Assurance by GSI также предоставляет решения и услуги по контролю качества для предприятий розничной торговли. В результате увеличения продаж ювелирных изделий и нехватки рабочей силы розничные торговцы сталкиваются с проблемами в своих отделах контроля качества, связанными с поступлением новых товаров от своих поставщиков. Assurance by GSI решает проблему, предлагая полный контроль качества всех ювелирных изделий перед их отправкой в торговые центры или магазины. GSI ежегодно анализирует и тестирует миллионы ювелирных изделий для своих розничных клиентов на наличие выращенных в лаборатории бриллиантов, информация о которых не раскрыта. Теперь добавление службы контроля качества позволит товарам поступать в ювелирные магазины намного быстрее, особенно в самое загруженное время года - сезон праздничных продаж.
Владимир Малахов, Rough&Polished