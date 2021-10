Gemological Science International запускает программу ASSURANCE by GSI ™

Сегодня Новости

Gemological Science International (GSI), ведущая геммологическая организация для крупных розничных продавцов ювелирных изделий в США, объявила на прошлой неделе об официальном запуске своей новой программы Assurance by GSI™ («Гарантия GSI™») - многогранного решения, предлагающего различные услуги для розничных продавцов. Новая инициатива включает в себя программу осуществления электронной коммерции и прямую поставку потребителям, а также контроль качества всех новых товаров, говорится в пресс-релизе компании, в котором отмечается, что данная лаборатория становится универсальным центром онлайн-покупок для розничных продавцов-партнеров, являясь последней остановкой перед получением товара потребителем и обеспечивая точность, последовательность и строгий уровень контроля качества. До конца года GSI планирует предложить услугу в США, а в начале следующего года планирует выйти на международные рынки.

«В GSI мы всегда ищем решения для лучшего обслуживания наших розничных партнеров. Мы создали новую службу ASSURANCE by GSI для защиты как наших розничных клиентов, так и их клиентов, - говорит Дебби Азар (Debbie Azar), президент и соучредитель GSI. - Пандемия в мгновение ока привела к увеличению онлайн-продаж и поставила перед розничными торговцами новые логистические задачи. Адаптация наших сервисных предложений к включению в них контроля качества и прямой поставки помогает розничным торговцам защитить свою престижную репутацию. Это также повышает удовлетворенность клиентов за счет более быстрой и эффективной доставки и в конечном итоге повышает доверие потребителей, поскольку каждый заказ перед отправкой полностью проверяется как на качество, так и на точность».

Эта новая инновационная услуга является логическим продолжением услуг, уже предоставляемых GSI, таких как проверка ювелирных изделий с бриллиантами и драгоценными камнями и тестирование готовых ювелирных изделий, а также обеспечение качества. Стремительный рост ювелирной электронной коммерции поставил перед ведущими розничными торговцами США растущую дилемму - обеспечить своевременную доставку покупателям правильных заказов и полностью проверенных товаров. Благодаря новой системе ASSURANCE by GSI товары отправляются непосредственно от производителя ювелирных изделий в лабораторию GSI, где они проверяются, чтобы убедиться, что они соответствуют всем требованиям контроля качества и что все ювелирные изделия с бриллиантами, представленными как природные, не содержат каких-либо выращенных в лаборатории бриллиантов, информация о которых не раскрыта, перед отправкой непосредственно потребителю в предпочтительной упаковке продавца.

Кроме того, Assurance by GSI также предоставляет решения и услуги по контролю качества для предприятий розничной торговли. В результате увеличения продаж ювелирных изделий и нехватки рабочей силы розничные торговцы сталкиваются с проблемами в своих отделах контроля качества, связанными с поступлением новых товаров от своих поставщиков. Assurance by GSI решает проблему, предлагая полный контроль качества всех ювелирных изделий перед их отправкой в торговые центры или магазины. GSI ежегодно анализирует и тестирует миллионы ювелирных изделий для своих розничных клиентов на наличие выращенных в лаборатории бриллиантов, информация о которых не раскрыта. Теперь добавление службы контроля качества позволит товарам поступать в ювелирные магазины намного быстрее, особенно в самое загруженное время года - сезон праздничных продаж.



Владимир Малахов, Rough&Polished