Эксклюзив
Часть 2: KPCSC хочет, чтобы Россия помогла выйти из тупика в вопросе о новом определении конфликтных алмазов
В первой части этого состоящего из двух частей эксклюзивного интервью с Шамисо Мтиси (Shamiso Mtisi), координатором Коалиции гражданского общества Кимберлийского процесса (Kimberley Process Civil Society Coalition, KPCSC), мы сосредоточились...
Сегодня
Часть 1: KPCSC дает представление о незаконной добыче алмазов и торговле ими в Африке
Хотя Кимберлийский процесс (Kimberley Process, KP), контролирующий алмазную отрасль, гордится тем, что с момента своего создания в 2003 году значительно сократил поток алмазов из зон конфликтов, Коалиция гражданского общества Кимберлийского процесса...
18 октября 2021
Ювелирную отрасль России надо обновлять и серьезно
Дина Насырова — вице-президент Международной ювелирной выставки J-1, недавно прошедшей в московском Гостином Дворе. Как партнёр и муза известного художника-ювелира Ильгиза Фазулзянова она активно участвовала в подготовке его персональной...
11 октября 2021
Smiling Rocks, благотворительная бизнес-модель, вдохновляет компании работать ради совершенствования мира
Зулу Гхеврия (Zulu Ghevriya), генеральный директор и соучредитель компании Smiling Rocks, основатель компании Vedantti Jewellery и управляющий директор Prism Group, работает в алмазной и ювелирной отрасли свыше 20 лет. Зулу начал свой бизнес...
04 октября 2021
Надо упорно трудиться – и успех придет
Эдуард Уткин – генеральный директор ассоциации «Гильдия ювелиров России», эксперт Комитета ТПП РФ по драгоценным металлам и драгоценным камням - рассказал «R&P» о том, как внедряется система ГИИС ДМДК, а также о последних событиях и настроениях в ювелирной...
27 сентября 2021
CTF тестирует бренд лабораторных бриллиантов Cama на сайте Tmall
Ранее CTF заявила, что, как всегда, полностью поддерживает отрасль природных бриллиантов и продает только натуральные бриллианты, но добавила, что время от времени она проводит исследования новых отраслевых тенденций, чтобы гарантировать, что остается впереди.
Стэнли Вонг (Stanley Wong), консультант ювелирной индустрии из Гонконга, который пытается распространить выращенные в лаборатории бриллианты в Азии, заявил, что бренд в основном продает выращенные в лаборатории бриллианты в дешевых украшениях. Утверждая, что в настоящее время наблюдается низкий потребительский спрос на выращенные в лаборатории бриллианты и украшения с ними в большей части Азии, он сказал, что в будущем все может измениться.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished