CTF тестирует бренд лабораторных бриллиантов Cama на сайте Tmall

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По сообщениям средств массовой информации, гонконгский гигант розничной торговли компания Chow Tai Fook (CTF) недавно запустила свой бренд лабораторных бриллиантов Cama на китайском веб-сайте для бизнеса и потребителей.

Ранее CTF заявила, что, как всегда, полностью поддерживает отрасль природных бриллиантов и продает только натуральные бриллианты, но добавила, что время от времени она проводит исследования новых отраслевых тенденций, чтобы гарантировать, что остается впереди.

Стэнли Вонг (Stanley Wong), консультант ювелирной индустрии из Гонконга, который пытается распространить выращенные в лаборатории бриллианты в Азии, заявил, что бренд в основном продает выращенные в лаборатории бриллианты в дешевых украшениях. Утверждая, что в настоящее время наблюдается низкий потребительский спрос на выращенные в лаборатории бриллианты и украшения с ними в большей части Азии, он сказал, что в будущем все может измениться.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





