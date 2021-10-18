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Часть 1: KPCSC дает представление о незаконной добыче алмазов и торговле ими в Африке
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20 сентября 2021
KPCSC требует положить конец потоку «конфликтных алмазов»
После вебинара, проведенного 20 октября, компания сообщила, что отрасль может предпринять четыре основных действия, чтобы остановить поток «конфликтных алмазов».
«Откажитесь от заявлений о бесконфликтном маркетинге: поскольку сегодня не существует стандартизированной, проверяемой системы, гарантирующей, что любой бриллиант свободен от конфликтов, бесконфликтные гарантии представляют собой обман потребителей», - говорится в заявлении.
«Прекратите говорить о затронутых алмазами сообществах, не разговаривая с ними на самом деле: компании должны честно, прозрачно и без манипуляций привлекать затронутые алмазами сообщества, а не только приводить тщательно выбранные примеры, в частности, при публичном обсуждении или заявлении о благополучии таких сообществ», - призывает KPCSC далее.
«Осуществляйте комплексную проверку цепочек поставок алмазов: учитывая проблемы, связанные с обеспечением отслеживаемости алмазов, важно совершенствовать и проводить независимый аудит социальных, экологических стандартов и стандартов в области прав человека на горнодобывающем уровне», - заявляет Коалиция гражданского общества.
«Прекратите представлять стандарты, разработанные отраслевыми ассоциациями, такие как пересмотренные Руководящие принципы Системы гарантий (System of Warranties, SoW) Всемирного алмазного совета (World Diamond Council, WDC), в качестве доказательства этического происхождения алмазов или фактической проверки соблюдения прав человека», - говорится в документе.
Кимберлийский процесс, учрежденный в 2003 году, утверждает, что его участники активно предотвращают попадание 99,8% конфликтных алмазов в глобальную цепочку поставок.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished