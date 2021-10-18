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20 сентября 2021

KPCSC требует положить конец потоку «конфликтных алмазов»

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Новости
Коалиция гражданского общества Кимберлийского процесса (Kimberley Process Civil Society Coalition, KPCSC), действующая в качестве наблюдателя за Кимберлийским процессом от имени гражданского общества, потребовала действий от представителей алмазодобывающей и ювелирной промышленности с тем, чтобы остановить «продолжающийся поток алмазов из зон конфликтов».
После вебинара, проведенного 20 октября, компания сообщила, что отрасль может предпринять четыре основных действия, чтобы остановить поток «конфликтных алмазов».
«Откажитесь от заявлений о бесконфликтном маркетинге: поскольку сегодня не существует стандартизированной, проверяемой системы, гарантирующей, что любой бриллиант свободен от конфликтов, бесконфликтные гарантии представляют собой обман потребителей», - говорится в заявлении.
«Прекратите говорить о затронутых алмазами сообществах, не разговаривая с ними на самом деле: компании должны честно, прозрачно и без манипуляций привлекать затронутые алмазами сообщества, а не только приводить тщательно выбранные примеры, в частности, при публичном обсуждении или заявлении о благополучии таких сообществ», - призывает KPCSC далее.
«Осуществляйте комплексную проверку цепочек поставок алмазов: учитывая проблемы, связанные с обеспечением отслеживаемости алмазов, важно совершенствовать и проводить независимый аудит социальных, экологических стандартов и стандартов в области прав человека на горнодобывающем уровне», - заявляет Коалиция гражданского общества.
«Прекратите представлять стандарты, разработанные отраслевыми ассоциациями, такие как пересмотренные Руководящие принципы Системы гарантий (System of Warranties, SoW) Всемирного алмазного совета (World Diamond Council, WDC), в качестве доказательства этического происхождения алмазов или фактической проверки соблюдения прав человека», - говорится в документе.
Кимберлийский процесс, учрежденный в 2003 году, утверждает, что его участники активно предотвращают попадание 99,8% конфликтных алмазов в глобальную цепочку поставок.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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