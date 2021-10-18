Tiffany & Co. в партнерстве с Reliance Group запускает платформу электронной коммерции в Индии

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Tiffany & Co. в партнерстве с Reliance Group of India запустила свой местный сайт электронной коммерции tiffany.co.in. Интернет-портал будет зеркально демонстрировать продукты, представленные в офлайн-магазинах, и продавать коллекции драгоценных камней, бриллиантов и украшений ручной работы от легендарного ювелирного бренда, согласно сообщению издания Mint.

Tiffany продемонстрирует свою коллекцию T1, которая используется в ювелирных изделиях бренда с 1980-х годов, а также коллекции HardWear, Victoria и True и, кроме того, ассортимент товаров для дома и аксессуаров. У компании также будет секция для колец.

Tiffany сделала шаг в обеспечении отслеживания бриллиантов, поделившись подробностями изготовления своих зарегистрированных бриллиантов (0,18 карата и более). Компания сообщает информацию о странах, в которых изготовлен и установлен каждый камень.

По всему миру у Tiffany более 300 розничных магазинов. Но в Индии ее офлайн-присутствие все еще ограничено. Компания вышла на рынок через совместное предприятие с Reliance Brands Limited (RBL) Мукеша Амбани (Mukesh Ambani) и имеет один магазин, который был открыт в 2020 году, как раз перед пандемией.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





