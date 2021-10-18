Эксклюзив
Часть 2: KPCSC хочет, чтобы Россия помогла выйти из тупика в вопросе о новом определении конфликтных алмазов
В первой части этого состоящего из двух частей эксклюзивного интервью с Шамисо Мтиси (Shamiso Mtisi), координатором Коалиции гражданского общества Кимберлийского процесса (Kimberley Process Civil Society Coalition, KPCSC), мы сосредоточились...
Сегодня
Часть 1: KPCSC дает представление о незаконной добыче алмазов и торговле ими в Африке
Хотя Кимберлийский процесс (Kimberley Process, KP), контролирующий алмазную отрасль, гордится тем, что с момента своего создания в 2003 году значительно сократил поток алмазов из зон конфликтов, Коалиция гражданского общества Кимберлийского процесса...
18 октября 2021
Ювелирную отрасль России надо обновлять и серьезно
Дина Насырова — вице-президент Международной ювелирной выставки J-1, недавно прошедшей в московском Гостином Дворе. Как партнёр и муза известного художника-ювелира Ильгиза Фазулзянова она активно участвовала в подготовке его персональной...
11 октября 2021
Smiling Rocks, благотворительная бизнес-модель, вдохновляет компании работать ради совершенствования мира
Зулу Гхеврия (Zulu Ghevriya), генеральный директор и соучредитель компании Smiling Rocks, основатель компании Vedantti Jewellery и управляющий директор Prism Group, работает в алмазной и ювелирной отрасли свыше 20 лет. Зулу начал свой бизнес...
04 октября 2021
Надо упорно трудиться – и успех придет
Эдуард Уткин – генеральный директор ассоциации «Гильдия ювелиров России», эксперт Комитета ТПП РФ по драгоценным металлам и драгоценным камням - рассказал «R&P» о том, как внедряется система ГИИС ДМДК, а также о последних событиях и настроениях в ювелирной...
27 сентября 2021
Tiffany & Co. в партнерстве с Reliance Group запускает платформу электронной коммерции в Индии
Tiffany продемонстрирует свою коллекцию T1, которая используется в ювелирных изделиях бренда с 1980-х годов, а также коллекции HardWear, Victoria и True и, кроме того, ассортимент товаров для дома и аксессуаров. У компании также будет секция для колец.
Tiffany сделала шаг в обеспечении отслеживания бриллиантов, поделившись подробностями изготовления своих зарегистрированных бриллиантов (0,18 карата и более). Компания сообщает информацию о странах, в которых изготовлен и установлен каждый камень.
По всему миру у Tiffany более 300 розничных магазинов. Но в Индии ее офлайн-присутствие все еще ограничено. Компания вышла на рынок через совместное предприятие с Reliance Brands Limited (RBL) Мукеша Амбани (Mukesh Ambani) и имеет один магазин, который был открыт в 2020 году, как раз перед пандемией.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished