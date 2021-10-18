Эксклюзив

Часть 1: KPCSC дает представление о незаконной добыче алмазов и торговле ими в Африке

Хотя Кимберлийский процесс (Kimberley Process, KP), контролирующий алмазную отрасль, гордится тем, что с момента своего создания в 2003 году значительно сократил поток алмазов из зон конфликтов, Коалиция гражданского общества Кимберлийского процесса...

18 октября 2021

Ювелирную отрасль России надо обновлять и серьезно

Дина Насырова  —  вице-президент Международной ювелирной выставки J-1, недавно прошедшей в московском Гостином Дворе. Как партнёр и муза известного художника-ювелира Ильгиза Фазулзянова она активно участвовала в подготовке его персональной...

11 октября 2021

Smiling Rocks, благотворительная бизнес-модель, вдохновляет компании работать ради совершенствования мира

Зулу Гхеврия (Zulu Ghevriya), генеральный директор и соучредитель компании Smiling Rocks, основатель компании Vedantti Jewellery и управляющий директор Prism Group, работает в алмазной и ювелирной отрасли свыше 20 лет. Зулу начал свой бизнес...

04 октября 2021

Надо упорно трудиться – и успех придет

Эдуард Уткин – генеральный директор ассоциации «Гильдия ювелиров России», эксперт Комитета ТПП РФ по драгоценным металлам и драгоценным камням - рассказал «R&P» о том, как внедряется система ГИИС ДМДК, а также о последних событиях и настроениях в ювелирной...

27 сентября 2021

GOLDNET.MARKET: «Мы хотим, и работаем над тем, чтобы предоставить бизнесу возможность развивать массу разных направлений»

Сегодня практически все ювелирные компании имеют свои оптовые сайты, интернет-магазины, страницы в соцсетях. Но год назад в России появился первый маркетплейс оптовой торговли ювелирными изделиями - GOLDNET.MARKET - новый эффективный инструмент для работы...

20 сентября 2021

Антверпен приветствовал министра горнодобывающей промышленности ДРК

Сегодня
Новости
Власти Антверпена и Антверпенский всемирный алмазный центр (Antwerp World Diamond Centre, AWDC) приветствовали в ходе рабочего визита нового министра горнодобывающей промышленности ДРК Антуанетту Н'Самбу Каламбаи (Antoinette N’Samba Kalambayi) и генеральных директоров двух основных алмазных институтов министерства - Центра оценки, экспертизы и сертификации драгоценных и полудрагоценных минеральных веществ (Center for Evaluation, Expertise and Certification of Precious and Semi-precious Mineral Substances, CEEC) и Службы поддержки и надзора за кустарной и мелкомасштабной добычей полезных ископаемых (Service d’Assistance et d’Encadrement de l’Exploitation Minière Artisanale et à Petite Echelle, SAEMAPE).
Во время встречи был подписан обновленный меморандум о взаимопонимании между AWDC и CEEC ДРК.
«После визита президента ДРК Феликса Чисекеди (Felix Tshisekedi) в 2019 году прямой импорт сырья из ДРК в Антверпен вырос с 27 % от общего объема экспорта ДРК в 2019 году до 51,5 % в 2020 году. Обновление этого меморандума о взаимопонимании позволит нам продолжить это сотрудничество, включая наращивание потенциала в ДРК и содействие продажам алмазов страны через Антверпен», - прокомментировал президент AWDC Хаим Плученик (Chaim Pluczenik) во время заключительного ужина, на котором присутствовали губернатор Антверпена Кэти Беркс (Cathy Berx) и олдермен по алмазам Питер Вутерс (Peter Wouters).

Алекс Шишло для Rough&Polished


Версия для печати