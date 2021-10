Антверпен приветствовал министра горнодобывающей промышленности ДРК

Власти Антверпена и Антверпенский всемирный алмазный центр (Antwerp World Diamond Centre, AWDC) приветствовали в ходе рабочего визита нового министра горнодобывающей промышленности ДРК Антуанетту Н'Самбу Каламбаи (Antoinette N’Samba Kalambayi) и генеральных директоров двух основных алмазных институтов министерства - Центра оценки, экспертизы и сертификации драгоценных и полудрагоценных минеральных веществ (Center for Evaluation, Expertise and Certification of Precious and Semi-precious Mineral Substances, CEEC) и Службы поддержки и надзора за кустарной и мелкомасштабной добычей полезных ископаемых (Service d’Assistance et d’Encadrement de l’Exploitation Minière Artisanale et à Petite Echelle, SAEMAPE).

Во время встречи был подписан обновленный меморандум о взаимопонимании между AWDC и CEEC ДРК.

«После визита президента ДРК Феликса Чисекеди (Felix Tshisekedi) в 2019 году прямой импорт сырья из ДРК в Антверпен вырос с 27 % от общего объема экспорта ДРК в 2019 году до 51,5 % в 2020 году. Обновление этого меморандума о взаимопонимании позволит нам продолжить это сотрудничество, включая наращивание потенциала в ДРК и содействие продажам алмазов страны через Антверпен», - прокомментировал президент AWDC Хаим Плученик (Chaim Pluczenik) во время заключительного ужина, на котором присутствовали губернатор Антверпена Кэти Беркс (Cathy Berx) и олдермен по алмазам Питер Вутерс (Peter Wouters).



Алекс Шишло для Rough&Polished