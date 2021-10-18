Эксклюзив
Часть 1: KPCSC дает представление о незаконной добыче алмазов и торговле ими в Африке
Хотя Кимберлийский процесс (Kimberley Process, KP), контролирующий алмазную отрасль, гордится тем, что с момента своего создания в 2003 году значительно сократил поток алмазов из зон конфликтов, Коалиция гражданского общества Кимберлийского процесса...
18 октября 2021
Ювелирную отрасль России надо обновлять и серьезно
Дина Насырова — вице-президент Международной ювелирной выставки J-1, недавно прошедшей в московском Гостином Дворе. Как партнёр и муза известного художника-ювелира Ильгиза Фазулзянова она активно участвовала в подготовке его персональной...
11 октября 2021
Smiling Rocks, благотворительная бизнес-модель, вдохновляет компании работать ради совершенствования мира
Зулу Гхеврия (Zulu Ghevriya), генеральный директор и соучредитель компании Smiling Rocks, основатель компании Vedantti Jewellery и управляющий директор Prism Group, работает в алмазной и ювелирной отрасли свыше 20 лет. Зулу начал свой бизнес...
04 октября 2021
Надо упорно трудиться – и успех придет
Эдуард Уткин – генеральный директор ассоциации «Гильдия ювелиров России», эксперт Комитета ТПП РФ по драгоценным металлам и драгоценным камням - рассказал «R&P» о том, как внедряется система ГИИС ДМДК, а также о последних событиях и настроениях в ювелирной...
27 сентября 2021
GOLDNET.MARKET: «Мы хотим, и работаем над тем, чтобы предоставить бизнесу возможность развивать массу разных направлений»
Сегодня практически все ювелирные компании имеют свои оптовые сайты, интернет-магазины, страницы в соцсетях. Но год назад в России появился первый маркетплейс оптовой торговли ювелирными изделиями - GOLDNET.MARKET - новый эффективный инструмент для работы...
20 сентября 2021
Средняя цена алмазов Diamcor составила 192,07 доллара за карат
Проданные алмазы были извлечены в результате переработки карьерного материала на недавно модернизированных перерабатывающих мощностях компании.
Diamcor планирует два дополнительных тендера и продажи в течение квартала вместе со своим давним партнером Koin International на новых тендерных площадках в Дубае.
«Мы очень довольны результатами этого тендера и состоявшейся продажи всего за первые две недели этого квартала, - сказал исполнительный директор Diamcor Дин Тейлор (Dean Taylor). - В дополнение к этим превосходным результатам и положительному началу квартала недавно завершенная работа в рамках первой фазы модернизации раскрывает потенциал для дальнейшего увеличения объемов переработки в ближайшие недели».
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished