Средняя цена алмазов Diamcor составила 192,07 доллара за карат

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Компания Diamcor Mining продала 2 516,91 карата алмазов, добытых на ее проекте Крон-Эндора (Krone Endora) в районе рудника Венеция (Venetia) в Южной Африке и получила валовую выручку, превысившую 483 000 долларов США. Средняя цена проданных алмазов составила 192,07 доллара за карат.

Проданные алмазы были извлечены в результате переработки карьерного материала на недавно модернизированных перерабатывающих мощностях компании.

Diamcor планирует два дополнительных тендера и продажи в течение квартала вместе со своим давним партнером Koin International на новых тендерных площадках в Дубае.

«Мы очень довольны результатами этого тендера и состоявшейся продажи всего за первые две недели этого квартала, - сказал исполнительный директор Diamcor Дин Тейлор (Dean Taylor). - В дополнение к этим превосходным результатам и положительному началу квартала недавно завершенная работа в рамках первой фазы модернизации раскрывает потенциал для дальнейшего увеличения объемов переработки в ближайшие недели».



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





