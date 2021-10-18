Эксклюзив
Часть 1: KPCSC дает представление о незаконной добыче алмазов и торговле ими в Африке
Хотя Кимберлийский процесс (Kimberley Process, KP), контролирующий алмазную отрасль, гордится тем, что с момента своего создания в 2003 году значительно сократил поток алмазов из зон конфликтов, Коалиция гражданского общества Кимберлийского процесса...
18 октября 2021
Ювелирную отрасль России надо обновлять и серьезно
Дина Насырова — вице-президент Международной ювелирной выставки J-1, недавно прошедшей в московском Гостином Дворе. Как партнёр и муза известного художника-ювелира Ильгиза Фазулзянова она активно участвовала в подготовке его персональной...
11 октября 2021
Smiling Rocks, благотворительная бизнес-модель, вдохновляет компании работать ради совершенствования мира
Зулу Гхеврия (Zulu Ghevriya), генеральный директор и соучредитель компании Smiling Rocks, основатель компании Vedantti Jewellery и управляющий директор Prism Group, работает в алмазной и ювелирной отрасли свыше 20 лет. Зулу начал свой бизнес...
04 октября 2021
Надо упорно трудиться – и успех придет
Эдуард Уткин – генеральный директор ассоциации «Гильдия ювелиров России», эксперт Комитета ТПП РФ по драгоценным металлам и драгоценным камням - рассказал «R&P» о том, как внедряется система ГИИС ДМДК, а также о последних событиях и настроениях в ювелирной...
27 сентября 2021
GOLDNET.MARKET: «Мы хотим, и работаем над тем, чтобы предоставить бизнесу возможность развивать массу разных направлений»
Сегодня практически все ювелирные компании имеют свои оптовые сайты, интернет-магазины, страницы в соцсетях. Но год назад в России появился первый маркетплейс оптовой торговли ювелирными изделиями - GOLDNET.MARKET - новый эффективный инструмент для работы...
20 сентября 2021
Выставка крупнейшего российского форума ювелирной индустрии «JUNWEX Москва» пройдет в конце октября
Фото: JUNWEX
C 27 по 31 октября три павильона ВДНХ (№ 55, 57 и 33) станут площадкой для крупнейшего российского форума ювелирной индустрии - выставки «JUNWEX Москва».
Около четырехсот компаний-участниц представят широчайшее разнообразие драгоценной продукции отечественных и зарубежных брендов.
Экспонентами являются компании, представляющие полный спектр ювелирной продукции: изделия из драгоценный металлов и камней, столовое серебро, часы, сувениры и интерьерные украшения, оборудование и расходные материалы для ювелирной индустрии (дизайн, производство, торговля).
Эксклюзивные авторские произведения современного ювелирного искусства представлены в особом разделе - JUNWEX Premium.
Cоставляющей программы форума является Международный конкурс молодых дизайнеров, который будет проводиться совместно с
Фондом Сары Фаберже, представителями Клуба итальянских производителей Degli Orefi, ведущими отечественными и зарубежными ювелирными брендами, в том числе Roberto Bravo.
Оргкомитет гарантирует участникам и посетителям работу в безопасном режиме, получив QR-код, подтверждающий соблюдение всех условий Роспотребнадзора.
Алекс Шишло для Rough&Polished