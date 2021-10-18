Игорь Прохоренко покинул Grib Diamonds

Сегодня Новости

В Группе компаний «АГД Даймондс», включая дочерние структуры, продолжаются кадровые перестановки. Как стало известно Rough&Polished, возглавлявший Grib Diamonds NV (торговое подразделение АО «АГД ДАЙМОНДС» в Бельгии и ОАЭ) Игорь Прохоренко покинул компанию. В компании данные кадровые изменения подтвердили.

В ближайшее время Группа АГД ДАЙМОНДС представит новое руководство Grib Diamonds NV, утверждает источник, близкий к акционерам компании. В самой компании Rough&Polished подтвердили эту информацию, добавив, что в ближайшее время планируется провести аудит компании, а в дальнейшем будет представлена новая стратегия ее работы.

Напомним, что с 1 октября Группой руководит Геннадий Пивень, прежде занимавший позицию первого заместителя генерального директора компании. Пивень хорошо известен в отрасли: профессиональный горный инженер, доктор технических наук, до назначения на должность генерального директора – главный инженер АО «АГД ДАЙМОНДС». До прихода в компанию занимал руководящие должности в ПАО «Норильский Никель», ООО «Евразхолдинг», ПАО «АЛРОСА».

В АГД ДАЙМОНДС уверены, что изменения в группе никак не отразятся на ее работе с контрагентами и покупателями, которые получат возможность приобрести продукцию компании в удобной для них форме. АГД ДАЙМОНДС работает в тесном контакте со своим основным кредитором – банком ВТБ, компания сохраняет все непрерывные производственные и операционные процессы, направленные на выполнение плановых показателей по производству алмазов в формате горного предприятия полного цикла – геологоразведка, добыча, процессинг, продажи, с сохранением основных принципов клиентской политики.



Владимир Малахов, Rough&Polished





