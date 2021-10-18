По мере восстановления алмазной отрасли Lucapa Diamond улучшает прогноз по прибыли от основной деятельности

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Lucapa Diamond сообщила о значительном обновлении своего прогноза на 2021 год, согласно которому ее EBITDA за весь год увеличится примерно на 45%, до 26–28 млн австралийских долларов, благодаря хорошим производственным показателям на рудниках Луло (Lulo) и Мотаэ (Mothae).

Ранее компания ожидала, что EBITDA в этом году составит от 17 до 21 млн австралийских долларов.

Управляющий директор компании Стивен Везеролл (Stephen Wetherall) сказал, что компания поставила амбициозные производственные и финансовые цели на 2021 год для обоих рудников на фоне начинающегося выхода алмазной промышленности из пандемии коронавируса.

«Прошло девять месяцев, и мы очень рады представить пересмотренный годовой прогноз, согласно которому EBITDA увеличится примерно на 45%, до 26–28 миллионов австралийских долларов, - сказал он недавно. - Прогнозируемые рекордные финансовые показатели Луло в этом году, как ожидается, ускорят возврат средств для акционеров и выплату займов на капитальные расходы для Lucapa Diamond, что, в свою очередь, мы собираемся использовать для снижения уровня корпоративного долга».

В настоящее время Lucapa Diamond ожидает, что добыча алмазов у нее составит от 35 000 до 37 200 каратов, тогда как ранее прогнозировалось добыть от 40 400 до 42 600 каратов.

Снижение плана в первую очередь связано с пересмотром плана добычи на руднике Луло и решением поставлять большую часть гравия с участков добычи Луло с более низким содержанием алмазов и более высокой их стоимостью (таких как горный участок 46), а также из-за задержек на Мотаэ с наращиванием работ по его расширению.

В сообщении компании говорится, что прогнозируемое снижение добычи в каратах компенсируется более высокими достигнутыми и прогнозируемыми ценами на алмазы.

Ожидается, что в этом году средневзвешенная цена на алмазное сырье составит от 1 242 до 1 312 долларов за карат по сравнению с предыдущими 957-1 034 долларами за карат.

Повышение прогнозов в основном связано с преобладающим сильным рыночным спросом, ограничением предложения алмазного сырья после пандемии, а также с извлечением крупных и необычных розовых алмазов в результате пересмотра плана добычи на руднике Луло.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





