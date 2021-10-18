De Beers увеличила добычу алмазов в третьем квартале до 9,2 млн каратов

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В третьем квартале этого года производство алмазного сырья компанией De Beers увеличилось на 28%, достигнув 9,2 млн каратов, в то время как годом ранее оно составило 7,2 млн каратов.

Увеличение произошло в основном за счет наращивания добычи на рудниках Жваненг (Jwaneng) и Венеция (Venetia) в Ботсване и отражает запланированный рост добычи в ответ на продолжающийся процесс восстановления потребительского спроса, который возглавляется ключевыми рынками США и Китая.

Корпорация Anglo American сообщила, что прогноз по добыче De Beers был снижен примерно до 32 млн каратов по сравнению с предыдущим прогнозом в 32-33 млн каратов из-за продолжающихся производственных проблем и поставлен в зависимость от любых дальнейших сбоев, связанных с пандемией COVID-19.

Продажи алмазного сырья De Beers составили 7,8 млн каратов в ходе двух торговых сессий по сравнению с 6,6 млн каратов в ходе трех торговых сессий годом ранее и 7,3 млн каратов в ходе двух торговых сессий во втором квартале 2021 года.

«Спрос на алмазное сырье продолжал оставаться устойчивым, при этом позитивные настроения в среднем сегменте алмазопровода говорят о высоком спросе на ювелирные изделия с бриллиантами, особенно на ключевых рынках США и Китая», - заявила Anglo American.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





