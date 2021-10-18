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20 сентября 2021
De Beers увеличила добычу алмазов в третьем квартале до 9,2 млн каратов
Увеличение произошло в основном за счет наращивания добычи на рудниках Жваненг (Jwaneng) и Венеция (Venetia) в Ботсване и отражает запланированный рост добычи в ответ на продолжающийся процесс восстановления потребительского спроса, который возглавляется ключевыми рынками США и Китая.
Корпорация Anglo American сообщила, что прогноз по добыче De Beers был снижен примерно до 32 млн каратов по сравнению с предыдущим прогнозом в 32-33 млн каратов из-за продолжающихся производственных проблем и поставлен в зависимость от любых дальнейших сбоев, связанных с пандемией COVID-19.
Продажи алмазного сырья De Beers составили 7,8 млн каратов в ходе двух торговых сессий по сравнению с 6,6 млн каратов в ходе трех торговых сессий годом ранее и 7,3 млн каратов в ходе двух торговых сессий во втором квартале 2021 года.
«Спрос на алмазное сырье продолжал оставаться устойчивым, при этом позитивные настроения в среднем сегменте алмазопровода говорят о высоком спросе на ювелирные изделия с бриллиантами, особенно на ключевых рынках США и Китая», - заявила Anglo American.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished