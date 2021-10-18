Asian Eco Technology - новый «лабораторный ребенок» на рынке

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Компания Metech International Limited, зарегистрированная на Сингапурской бирже (Singapore Exchange), объявила, что ее совместное предприятие Asian Eco Technology Pte. Ltd. (AET) создало подразделение по производству выращенных в лаборатории алмазов.

Этот проект был инициирован AET потому, что в промышленности постоянно открываются новые возможности для использования алмазов. Алмазы могут предвещать будущее электроники с новыми мощными свойствами, которые сделают возможным их применение в военной, аэрокосмической и телекоммуникационной сферах следующего поколения. Кроме того, выращенный в лаборатории алмаз химически, физически и оптически идентичен алмазу, добытому из недр земли. Таким образом, алмазы, выращенные в лаборатории без необходимости их добычи из-под земли, являются надежным источником этого важного материала.

Мировое производство выращенных в лаборатории алмазов в одном только в 2020 году достигло 6-7 млн каратов, причем до 60% из них произведено в Китае. Однако это все еще очень маленький сегмент рынка по сравнению с добычей алмазов из недр земли, пиковый объем которой в 152 млн каратов пришелся на 2017 год, а в настоящее время составляет около 111 млн каратов.

Г-жа Саманта Хуа (Samantha Hua), заместитель генерального директора и исполнительный директор Metech International Limited, сказала: «Создание нашего специализированного и высокотехнологичного предприятия для производства лабораторных алмазов в Сингапуре является ключевой частью нашей бизнес-стратегии. Обеспечение экологической устойчивости является основным направлением в рамках будущего развитии Сингапура, и мы считаем, что экологические характеристики выращенных в лаборатории алмазов и их растущее использование соответствуют тенденциям роста экономики в будущем. Опираясь на нынешнюю динамику, мы надеемся расширить наши производственные возможности в Сингапуре и нарастить свое присутствие во всем мире».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





