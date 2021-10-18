Эксклюзив
Часть 1: KPCSC дает представление о незаконной добыче алмазов и торговле ими в Африке
Хотя Кимберлийский процесс (Kimberley Process, KP), контролирующий алмазную отрасль, гордится тем, что с момента своего создания в 2003 году значительно сократил поток алмазов из зон конфликтов, Коалиция гражданского общества Кимберлийского процесса...
18 октября 2021
Ювелирную отрасль России надо обновлять и серьезно
Дина Насырова — вице-президент Международной ювелирной выставки J-1, недавно прошедшей в московском Гостином Дворе. Как партнёр и муза известного художника-ювелира Ильгиза Фазулзянова она активно участвовала в подготовке его персональной...
11 октября 2021
Smiling Rocks, благотворительная бизнес-модель, вдохновляет компании работать ради совершенствования мира
Зулу Гхеврия (Zulu Ghevriya), генеральный директор и соучредитель компании Smiling Rocks, основатель компании Vedantti Jewellery и управляющий директор Prism Group, работает в алмазной и ювелирной отрасли свыше 20 лет. Зулу начал свой бизнес...
04 октября 2021
Надо упорно трудиться – и успех придет
Эдуард Уткин – генеральный директор ассоциации «Гильдия ювелиров России», эксперт Комитета ТПП РФ по драгоценным металлам и драгоценным камням - рассказал «R&P» о том, как внедряется система ГИИС ДМДК, а также о последних событиях и настроениях в ювелирной...
27 сентября 2021
GOLDNET.MARKET: «Мы хотим, и работаем над тем, чтобы предоставить бизнесу возможность развивать массу разных направлений»
Сегодня практически все ювелирные компании имеют свои оптовые сайты, интернет-магазины, страницы в соцсетях. Но год назад в России появился первый маркетплейс оптовой торговли ювелирными изделиями - GOLDNET.MARKET - новый эффективный инструмент для работы...
20 сентября 2021
Asian Eco Technology - новый «лабораторный ребенок» на рынке
Этот проект был инициирован AET потому, что в промышленности постоянно открываются новые возможности для использования алмазов. Алмазы могут предвещать будущее электроники с новыми мощными свойствами, которые сделают возможным их применение в военной, аэрокосмической и телекоммуникационной сферах следующего поколения. Кроме того, выращенный в лаборатории алмаз химически, физически и оптически идентичен алмазу, добытому из недр земли. Таким образом, алмазы, выращенные в лаборатории без необходимости их добычи из-под земли, являются надежным источником этого важного материала.
Мировое производство выращенных в лаборатории алмазов в одном только в 2020 году достигло 6-7 млн каратов, причем до 60% из них произведено в Китае. Однако это все еще очень маленький сегмент рынка по сравнению с добычей алмазов из недр земли, пиковый объем которой в 152 млн каратов пришелся на 2017 год, а в настоящее время составляет около 111 млн каратов.
Г-жа Саманта Хуа (Samantha Hua), заместитель генерального директора и исполнительный директор Metech International Limited, сказала: «Создание нашего специализированного и высокотехнологичного предприятия для производства лабораторных алмазов в Сингапуре является ключевой частью нашей бизнес-стратегии. Обеспечение экологической устойчивости является основным направлением в рамках будущего развитии Сингапура, и мы считаем, что экологические характеристики выращенных в лаборатории алмазов и их растущее использование соответствуют тенденциям роста экономики в будущем. Опираясь на нынешнюю динамику, мы надеемся расширить наши производственные возможности в Сингапуре и нарастить свое присутствие во всем мире».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished