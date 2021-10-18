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20 сентября 2021

Asian Eco Technology - новый «лабораторный ребенок» на рынке

Сегодня
Новости
Компания Metech International Limited, зарегистрированная на Сингапурской бирже (Singapore Exchange), объявила, что ее совместное предприятие Asian Eco Technology Pte. Ltd. (AET) создало подразделение по производству выращенных в лаборатории алмазов.
Этот проект был инициирован AET потому, что в промышленности постоянно открываются новые возможности для использования алмазов. Алмазы могут предвещать будущее электроники с новыми мощными свойствами, которые сделают возможным их применение в военной, аэрокосмической и телекоммуникационной сферах следующего поколения. Кроме того, выращенный в лаборатории алмаз химически, физически и оптически идентичен алмазу, добытому из недр земли. Таким образом, алмазы, выращенные в лаборатории без необходимости их добычи из-под земли, являются надежным источником этого важного материала.
Мировое производство выращенных в лаборатории алмазов в одном только в 2020 году достигло 6-7 млн каратов, причем до 60% из них произведено в Китае. Однако это все еще очень маленький сегмент рынка по сравнению с добычей алмазов из недр земли, пиковый объем которой в 152 млн каратов пришелся на 2017 год, а в настоящее время составляет около 111 млн каратов.
Г-жа Саманта Хуа (Samantha Hua), заместитель генерального директора и исполнительный директор Metech International Limited, сказала: «Создание нашего специализированного и высокотехнологичного предприятия для производства лабораторных алмазов в Сингапуре является ключевой частью нашей бизнес-стратегии. Обеспечение экологической устойчивости является основным направлением в рамках будущего развитии Сингапура, и мы считаем, что экологические характеристики выращенных в лаборатории алмазов и их растущее использование соответствуют тенденциям роста экономики в будущем. Опираясь на нынешнюю динамику, мы надеемся расширить наши производственные возможности в Сингапуре и нарастить свое присутствие во всем мире».

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished


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