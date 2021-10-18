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20 сентября 2021
Первый экземпляр Patek Philippe Ref.2523 впервые выставляется на аукцион
Фото: Christie's
Женевский аукцион Christie's объявил, что 8 ноября на торги будет впервые выставлен первый экземпляр часов “L'Heure d'Or” Patek Philippe Ref.2523.
Являясь собственностью одного джентльмена, этот чрезвычайно изящный Patek Philippe стал первым экземпляром наручных часов с функцией мирового времени, двумя заводными головками из 18-каратного золота и первым из известных гильошированных циферблатов из золота.
Оценочная стоимость: 1 000 000 - 3 000 000 швейцарских франков.
Дополнительную ценность часам придает то, что они были изготовлены в крайне малом количестве: всего 26 экземпляров из желтого или розового золота и один экземпляр из белого золота.
«С этим потрясающим первым образцом Patek Philippe Ref.2523 мы, несомненно, предлагаем одну из самых значительных, редких и важных моделей, наряду с другой изюминкой - Rolex Deepsea, о которой мы уже объявили ранее», - сказал Реми Гийемен (Rémi Guillemin), глава отдела часов женевского аукциона Christie's.
Алекс Шишло для Rough&Polished