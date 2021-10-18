Цветные бриллианты - самые популярные на распродаже Sotheby’s в Гонконге

Фото: Sotheby’s

На осенней распродаже «Великолепные драгоценности» (Magnificent Jewels) 2021 года на аукционе Sotheby’s в Гонконге украшения, усыпанные цветными бриллиантами, заняли первое место. Продажи составили около 50 млн долларов США, и в первую очередь здесь стоит упомянуть кольцо с яркими голубыми и розовыми бриллиантами, которое было продано примерно за 4,5 млн долларов, а также модное кольцо с ярко-зеленым и белым бриллиантами, которое было продано примерно за 3,05 млн долларов. Список также возглавили белые неоправленные бриллианты весом 20,88 и 30,88 карата.Жадеит, белые бриллианты и другие цветные драгоценные камни также быстро продвигались на октябрьских торгах. Аукционный дом Sotheby’s продал резной кулон из жадеита зеленого императорского цвета Fortunate Longevity («Удачное долголетие») примерно за 2,82 млн долларов; ожерелье из жадеита, бриллиантов и рубинов – примерно за 2,58 млн долларов; браслет из жадеита, принесший около 2,04 млн долларов.Сапфиры, рубины и изумруды, а также фирменные изделия ювелирных домов, включая Cartier, Harry Winston и Van Cleef & Arpels, также были звездными игроками на аукционе, 40% покупателей которого участвовали в нем онлайн.До 28 октября открыты торги на портале «Великолепные драгоценности, часть II», который представляет собой онлайн-аукцион, обслуживающий коллекционеров, работающих в цифровом формате.