Mountain Province объявила производственные результаты за третий квартал 2021 года

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Mountain Province Diamonds Inc. объявила производственные результаты за второй квартал, закончившийся 30 сентября 2021 года, на алмазном руднике Гачо Куэй (Gahcho Kué).

Было извлечено 1 562 105 каратов алмазов, что на 13% меньше показателя аналогичного квартала 2020 года, когда добыли 1 794 408 каратов, и на 11% меньше объема добычи во втором квартале 2021 года, составившем 1 763 556.

По итогам девяти месяцев года добыто 4 717 789 каратов алмазов, что соответствует плановым показателям по обеспечению добычи в 2021 финансовом году в объеме 6 300 000 - 6 500 000 каратов.

Среднее содержание алмазов составило 1,88 карата на тонну, что на 14% меньше по сравнению с третьим кварталом 2020 года (2,19 карата на тонну).



Алекс Шишло для Rough&Polished





