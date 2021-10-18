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20 сентября 2021
Catoca заявила, что не было тяжелых металлов в утечке из хвостохранилища, из-за которой река в ДРК стала красной
Агентство Reuters приводит выдержки из заявления компании Catoca, в котором говорится, что утечка содержала только камни и глину из хвостохранилища, что изменило уровень кислорода в притоке реки Конго.
Правительство ДРК заявило, что произошел разлив токсичных веществ, в результате которого погибли 12 человек и тысячи других заболели.
Правительство также пообещало, что потребует от компании Catoca компенсации за этот инцидент.
«Образцы, взятые из различных источников независимыми лабораториями, подтверждают, что в речной воде, вытекающей из хвостохранилища, никогда не было тяжелых металлов, - заявила Catoca. - К сентябрю уровень кислорода в реке вернулся к норме».
Алмазодобывающая компания заявила также, что к концу июля закрыла разрыв трубы на хвостохранилище тремя новыми дамбами.
Результаты испытаний образцов, взятых исследователями из Университета Киншасы в столице Конго, еще не опубликованы.
С тех пор правительство ДРК запретило общинам, проживающим вдоль реки Чикапа, ловить рыбу и пить из нее воду, что затронуло жизнь более 950 000 человек.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished