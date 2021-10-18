Catoca заявила, что не было тяжелых металлов в утечке из хвостохранилища, из-за которой река в ДРК стала красной

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Ангольская алмазодобывающая компания Catoca, совместное предприятие ангольской государственной алмазной компании Endiama и российской АЛРОСА, сообщила, что не было обнаружено никаких тяжелых металлов в июльской утечке из ее хвостохранилища, в результате чего река в Демократической Республике Конго стала красной и ниже по течению в ней погибло большое количество рыбы.

Агентство Reuters приводит выдержки из заявления компании Catoca, в котором говорится, что утечка содержала только камни и глину из хвостохранилища, что изменило уровень кислорода в притоке реки Конго.

Правительство ДРК заявило, что произошел разлив токсичных веществ, в результате которого погибли 12 человек и тысячи других заболели.

Правительство также пообещало, что потребует от компании Catoca компенсации за этот инцидент.

«Образцы, взятые из различных источников независимыми лабораториями, подтверждают, что в речной воде, вытекающей из хвостохранилища, никогда не было тяжелых металлов, - заявила Catoca. - К сентябрю уровень кислорода в реке вернулся к норме».

Алмазодобывающая компания заявила также, что к концу июля закрыла разрыв трубы на хвостохранилище тремя новыми дамбами.

Результаты испытаний образцов, взятых исследователями из Университета Киншасы в столице Конго, еще не опубликованы.

С тех пор правительство ДРК запретило общинам, проживающим вдоль реки Чикапа, ловить рыбу и пить из нее воду, что затронуло жизнь более 950 000 человек.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





