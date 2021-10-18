De Beers выручила $ 490 млн в ходе последнего цикла продаж

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По данным Anglo American, восьмой цикл продаж De Beers в 2021 году принес компании De Beers 490 млн долларов США по сравнению с 522 млн долларов в ходе седьмого цикла продаж этого года.

Годом ранее алмазная компания продала алмазов на 467 млн долларов.

В сообщении Anglo American говорится, что предварительная цифра продаж алмазного сырья, указанная для восьмой торговой сессии, отражает ожидаемую выручку от продаж за период с 4 по 19 октября и подлежит корректировке на основе окончательных данных о завершенных торгах.

«По мере подготовки алмазного сектора к ключевому сезону праздников и продолжения роста потребительского спроса в США на ювелирные изделия с бриллиантами мы отметили дальнейший устойчивый спрос на необработанные алмазы в восьмом цикле продаж в этом году перед праздником Дивали [в Индии], в течение которого на спросе на алмазное сырье, вероятно, отрицательно скажется закрытие ограночных фабрик в Индии», - сказал генеральный директор De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver).

Из-за ограничений на передвижение людей и товаров в различных юрисдикциях по всему миру De Beers продолжила применять более гибкий подход к продажам алмазного сырья в течение восьмого цикла продаж 2021 года, который продлился дольше обычно отводимой на это недели.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





