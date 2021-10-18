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20 сентября 2021
De Beers выручила $ 490 млн в ходе последнего цикла продаж
Годом ранее алмазная компания продала алмазов на 467 млн долларов.
В сообщении Anglo American говорится, что предварительная цифра продаж алмазного сырья, указанная для восьмой торговой сессии, отражает ожидаемую выручку от продаж за период с 4 по 19 октября и подлежит корректировке на основе окончательных данных о завершенных торгах.
«По мере подготовки алмазного сектора к ключевому сезону праздников и продолжения роста потребительского спроса в США на ювелирные изделия с бриллиантами мы отметили дальнейший устойчивый спрос на необработанные алмазы в восьмом цикле продаж в этом году перед праздником Дивали [в Индии], в течение которого на спросе на алмазное сырье, вероятно, отрицательно скажется закрытие ограночных фабрик в Индии», - сказал генеральный директор De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver).
Из-за ограничений на передвижение людей и товаров в различных юрисдикциях по всему миру De Beers продолжила применять более гибкий подход к продажам алмазного сырья в течение восьмого цикла продаж 2021 года, который продлился дольше обычно отводимой на это недели.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished