Эксклюзив
Часть 1: KPCSC дает представление о незаконной добыче алмазов и торговле ими в Африке
Хотя Кимберлийский процесс (Kimberley Process, KP), контролирующий алмазную отрасль, гордится тем, что с момента своего создания в 2003 году значительно сократил поток алмазов из зон конфликтов, Коалиция гражданского общества Кимберлийского процесса...
18 октября 2021
Ювелирную отрасль России надо обновлять и серьезно
Дина Насырова — вице-президент Международной ювелирной выставки J-1, недавно прошедшей в московском Гостином Дворе. Как партнёр и муза известного художника-ювелира Ильгиза Фазулзянова она активно участвовала в подготовке его персональной...
11 октября 2021
Smiling Rocks, благотворительная бизнес-модель, вдохновляет компании работать ради совершенствования мира
Зулу Гхеврия (Zulu Ghevriya), генеральный директор и соучредитель компании Smiling Rocks, основатель компании Vedantti Jewellery и управляющий директор Prism Group, работает в алмазной и ювелирной отрасли свыше 20 лет. Зулу начал свой бизнес...
04 октября 2021
Надо упорно трудиться – и успех придет
Эдуард Уткин – генеральный директор ассоциации «Гильдия ювелиров России», эксперт Комитета ТПП РФ по драгоценным металлам и драгоценным камням - рассказал «R&P» о том, как внедряется система ГИИС ДМДК, а также о последних событиях и настроениях в ювелирной...
27 сентября 2021
GOLDNET.MARKET: «Мы хотим, и работаем над тем, чтобы предоставить бизнесу возможность развивать массу разных направлений»
Сегодня практически все ювелирные компании имеют свои оптовые сайты, интернет-магазины, страницы в соцсетях. Но год назад в России появился первый маркетплейс оптовой торговли ювелирными изделиями - GOLDNET.MARKET - новый эффективный инструмент для работы...
20 сентября 2021
Данные по импорту и экспорту AWDC за сентябрь
Импорт необработанного сырья в январе-сентябре 2021 года вырос на 39,11%, до 69 492 358,97 карата против 49 956 532,87 за тот же период в 2020 году, а в стоимостном выражении – на 77,45%, до $7 790 536 445 против $4 390 178 657 в 2020 году.
В сентябре 2021 года антверпенский экспорт необработанных алмазов сократился на 12,08%, до 10 800 049,77 карата против 12 284 308,16 карата в сентябре 2020 года, и на 2,25% в стоимостном выражении, достигнув $1 057 595 001 против $1 081 892 710 в сентябре 2020 года.
Экспорт сырья в январе-сентябре 2021 года вырос на 66,66%, до 79 139 136,15 карата против 47 484 708,91 карата за тот же период в 2020 году, а в стоимостном выражении - на 104,04%, до $8 231 866 408 против $4 034 361 814 в январе-сентябре 2020 года.
Импорт бриллиантов в сентябре 2021 года составил 518 543 каратов против 364 459,84 карата в сентябре 2020 года (плюс 42,28%) на сумму $838 565 435 против $556 954 585 в сентябре 2020 года (плюс 6,37%).
В январе-сентябре 2021 года импорт бриллиантов составил 3 911 304,12 карата против 2 391 140,61 карата за тот же период в 2020 году (плюс 63,57%) на сумму $5 598 985 283 против $3 986 605 717 в 2020 году (плюс 40,44%).
Экспорт бриллиантов в сентябре 2021 года сократился на 2,44%, до 306 603 каратов против 314 272,37 карата в сентябре 2020 года, а в стоимостном выражении вырос на 31,92%, до $691 514 013 против $524 178 386 в 2020 году.
В январе-сентябре 2021 года экспорт бриллиантов составил 2 661 494,78 карата против 1 868 802,47 карата за тот же период в 2020 году (плюс 42,42%) на сумму $5 452 983 988 против $3 937 718 191 в 2020 году (плюс 38,48%).
Алекс Шишло для Rough&Polished