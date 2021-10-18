Данные по импорту и экспорту AWDC за сентябрь

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Согласно данным, опубликованным Антверпенским всемирным алмазным центром (Antwerp World Diamond Centre, AWDC), в сентябре 2021 года импорт Антверпеном необработанных алмазов сократился на 15,67%, достигнув 6 638 334,72 карата против 7 872 040,21 карата в сентябре 2020 года, но вырос на 0,12% в стоимостном выражении, достигнув $838 565 435 против $837 579 426 в сентябре 2020 года.

Импорт необработанного сырья в январе-сентябре 2021 года вырос на 39,11%, до 69 492 358,97 карата против 49 956 532,87 за тот же период в 2020 году, а в стоимостном выражении – на 77,45%, до $7 790 536 445 против $4 390 178 657 в 2020 году.

В сентябре 2021 года антверпенский экспорт необработанных алмазов сократился на 12,08%, до 10 800 049,77 карата против 12 284 308,16 карата в сентябре 2020 года, и на 2,25% в стоимостном выражении, достигнув $1 057 595 001 против $1 081 892 710 в сентябре 2020 года.

Экспорт сырья в январе-сентябре 2021 года вырос на 66,66%, до 79 139 136,15 карата против 47 484 708,91 карата за тот же период в 2020 году, а в стоимостном выражении - на 104,04%, до $8 231 866 408 против $4 034 361 814 в январе-сентябре 2020 года.

Импорт бриллиантов в сентябре 2021 года составил 518 543 каратов против 364 459,84 карата в сентябре 2020 года (плюс 42,28%) на сумму $838 565 435 против $556 954 585 в сентябре 2020 года (плюс 6,37%).

В январе-сентябре 2021 года импорт бриллиантов составил 3 911 304,12 карата против 2 391 140,61 карата за тот же период в 2020 году (плюс 63,57%) на сумму $5 598 985 283 против $3 986 605 717 в 2020 году (плюс 40,44%).

Экспорт бриллиантов в сентябре 2021 года сократился на 2,44%, до 306 603 каратов против 314 272,37 карата в сентябре 2020 года, а в стоимостном выражении вырос на 31,92%, до $691 514 013 против $524 178 386 в 2020 году.

В январе-сентябре 2021 года экспорт бриллиантов составил 2 661 494,78 карата против 1 868 802,47 карата за тот же период в 2020 году (плюс 42,42%) на сумму $5 452 983 988 против $3 937 718 191 в 2020 году (плюс 38,48%).



Алекс Шишло для Rough&Polished





