Отчет WGC: на каждый 1% роста инфляции спрос на золото в Индии увеличивается на 2,6%

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Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC) выпустил отчет под названием «Драйверы спроса на золото в Индии» (‘The drivers of Indian gold demand’), первый в серии углубленных анализов индийского рынка золота. Используя эконометрическую модель, авторы отчета опираются на данные за три десятилетия - с 1990 по 2020 год – с тем, чтобы оценить некоторые из основных факторов, влияющих на спрос на золото в Индии.

В отчете спрос на золото оценивается с разных точек зрения, как количественных, так и качественных. В нем рассматриваются результаты всестороннего анализа долгосрочных и краткосрочных факторов, определяющих спрос, и исследуются демографические, социально-экономические и связанные с ними изменения, которые, вероятно, будут определять спрос на золото в стране в настоящее время и в будущем.

Эконометрический анализ показывает, что рост доходов является наиболее мощным фактором спроса на золото в Индии в долгосрочной перспективе, что является хорошим предзнаменованием в этом плане, поскольку экономика дополняется сильным «демографическим дивидендом».

Сомасундарам, региональный генеральный директор Всемирного совета по золоту в Индии, прокомментировал: «Наши последние исследования подтверждают тот факт, что факторы спроса на золото в Индии многочисленны и разнообразны. Значительную роль играют культурная близость, давние традиции и праздничные подарки. Однако эти качественные факторы дополняются количественными аспектами, которые совместно формировали спрос на золото в Индии за последние три десятилетия, такими как доход домашних хозяйств, цена на золото и инфляция, которая является ключевой проблемой и с которой сегодня сталкиваются инвесторы в Индии. Отчет основан на всестороннем эконометрическом анализе, который выявляет наиболее сильные движущие силы спроса на золото в Индии в краткосрочной и долгосрочной перспективе. В нем также рассматриваются аспекты демографии и экономического развития Индии в решающий момент, помогая нам понять спрос на золото сегодня, а также в будущем. Мы, представители Всемирного совета по золоту, уверены, что эти результаты сформируют отраслевую стратегию, направленную на укрепление установленных соглашений и разработку новых способов привлечения и поддержания спроса в будущем».

Согласно отчету, на каждый 1% увеличения валового национального дохода на душу населения спрос на золото возрастает на 0,9%. Кроме того, факторы, влияющие на краткосрочный спрос на золото, являются общими для инвесторов по всему миру, и индийские вкладчики обращаются к золоту как к страховке от инфляции. На каждый 1% роста инфляции спрос на золото увеличивается на 2,6%. Устойчивый рост цен или снижение цен влияют на долгосрочный спрос на золото. В отчете, в частности, отмечается и то, что даже увеличение количества осадков в стране на 1% по сравнению с долгосрочным средним значением увеличивает спрос на золото на 0,2%.

В документе говорится, что спрос на золото в Индии в будущем может быть более низким, чем ожидалось в этом году. Импорт остается высоким, и ожидается рост розничного спроса. Заглядывая в будущее, в 2022 году, если отрасль предпримет шаги к тому, чтобы стать более прозрачной, более стандартизированной и более соответствующей мировым аналогам, рынок золота в Индии, скорее всего, выиграет от положительных демографических и социально-экономических изменений.

Согласно отчету, три приоритетных области позволят золоту сохранить свою давнюю позицию в качестве ценного актива по всей Индии. Такие факторы доверия, как обязательное клеймение, хорошие стандарты доставки золотых слитков и спотовая биржа золота, приведут к серьезным изменениям на индийском рынке золота, укрепив доверие как среди потребителей, так и среди инвесторов. Кампания, объясняющая, как покупать золото, может вдохновить многих потенциальных инвесторов в золото. Цифровые инструменты и платформы электронной коммерции повысят доступность и поставят золото в один ряд с другими инвестиционными активами.

В целом спрос на ювелирные изделия в большей степени зависит от долгосрочных факторов, в то время как спрос на золотые слитки и монеты имеет тенденцию более резко реагировать на краткосрочные факторы, такие как инфляция или налоги. Модели потребления также различаются между сельскими и городскими потребителями. Ювелирные изделия в сельской местности считаются одновременно и инвестицией, и украшением. Горожане склонны рассматривать слитки и монеты как предпочтительные формы инвестиций.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





