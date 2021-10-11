Румыния обдумывает вопрос об инвестициях в алмазный сектор Анголы

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Румыния планирует инвестировать в проекты по разведке алмазов в муниципалитете Нхареа (Nharêa) центральной провинции Бие (Bié) в Анголе, сообщают местные СМИ.

Информационное агентство Angop привело слова посла Румынии в Анголе Флорима Тудори (Florim Tudorie), который сказал, что бизнесмены из этой страны Юго-Восточной Европы поддержали инициативу инвестировать в разведку алмазов и других стратегических полезных ископаемых.

По его словам, ожидается, что инвесторы вложат от 3 до 50 миллионов долларов.

Тудори сказал также, что помимо алмазов его страна также намерена инвестировать в другие области, особенно в сельское хозяйство и возобновляемые источники энергии.

«Румыния обладает большими производственными мощностями по производству кукурузы и входит в список основных экспортеров пшеницы в Европейском Союзе, обладая очень развитыми технологическими возможностями для преобразования - опыт, который можно передать местным производителям», - добавил он.

Губернатор Бие Перейра Альфредо (Pereira Alfredo) заявил, что его провинция открыта для иностранных инвестиций.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





