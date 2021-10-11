Gem Diamonds добыла алмазы массой 102 и 245 каратов на руднике Летсенг

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Компания Gem Diamonds добыла высококачественные белые алмазы типа II массой 102 и 245 каратов на своем руднике Летсенг (Letšeng) в Лесото.

Доля Gem Diamonds составляет 70% в капитале Летсенга, который славится производством крупных, превосходных по цвету и исключительных по качеству белых алмазов, что делает его кимберлитовым рудником, занимающим самую высокую позицию в мире по стоимости добытых на нем алмазов в долларах за карат.

В мае компания извлекла белый алмаз типа II массой 254 карата, который позже был продан по цене 40 139 долларов за карат.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





