Эксклюзив
Часть 1: KPCSC дает представление о незаконной добыче алмазов и торговле ими в Африке
Хотя Кимберлийский процесс (Kimberley Process, KP), контролирующий алмазную отрасль, гордится тем, что с момента своего создания в 2003 году значительно сократил поток алмазов из зон конфликтов, Коалиция гражданского общества Кимберлийского процесса...
Вчера
Ювелирную отрасль России надо обновлять и серьезно
Дина Насырова — вице-президент Международной ювелирной выставки J-1, недавно прошедшей в московском Гостином Дворе. Как партнёр и муза известного художника-ювелира Ильгиза Фазулзянова она активно участвовала в подготовке его персональной...
11 октября 2021
Smiling Rocks, благотворительная бизнес-модель, вдохновляет компании работать ради совершенствования мира
Зулу Гхеврия (Zulu Ghevriya), генеральный директор и соучредитель компании Smiling Rocks, основатель компании Vedantti Jewellery и управляющий директор Prism Group, работает в алмазной и ювелирной отрасли свыше 20 лет. Зулу начал свой бизнес...
04 октября 2021
Надо упорно трудиться – и успех придет
Эдуард Уткин – генеральный директор ассоциации «Гильдия ювелиров России», эксперт Комитета ТПП РФ по драгоценным металлам и драгоценным камням - рассказал «R&P» о том, как внедряется система ГИИС ДМДК, а также о последних событиях и настроениях в ювелирной...
27 сентября 2021
GOLDNET.MARKET: «Мы хотим, и работаем над тем, чтобы предоставить бизнесу возможность развивать массу разных направлений»
Сегодня практически все ювелирные компании имеют свои оптовые сайты, интернет-магазины, страницы в соцсетях. Но год назад в России появился первый маркетплейс оптовой торговли ювелирными изделиями - GOLDNET.MARKET - новый эффективный инструмент для работы...
20 сентября 2021
Rio Tinto приветствует отчет Совместного постоянного комитета по Северной Австралии
Якоб Стаусхолм (Jakob Stausholm), генеральный директор Rio Tinto, сказал: «Мы много работали над восстановлением доверия и значимых отношений с людьми из народов Пууту Кунти Куррама и Пиникура и другими традиционными владельцами земель. Rio Tinto стремится слушать, учиться и проявлять большую заботу, и это остается главным приоритетом. Мы знаем, что это потребует времени и впереди нас ждут проблемы, но мы сосредоточены на улучшении нашего взаимодействия с коренными народами и принимающими нашу компанию общинами, чтобы лучше понимать их приоритеты и проблемы, минимизировать наше воздействие и ответственно управлять культурным наследием коренных народов внутри и вокруг наших предприятий».
После пересмотра практики управления культурным наследием, проведенного советом директоров Rio Tinto в августе 2020 года, компания внесла ряд изменений, чтобы обеспечить защиту и сохранение объектов культурного наследия исключительного значения, таких как скальные убежища в ущелье Джуукан. Rio Tinto также работала над выполнением рекомендаций, содержащихся в промежуточном отчете Совместного постоянного комитета в декабре 2020 года, которые не были учтены в рекомендациях совета директоров компании.
Исчерпывающий обзор действий, предпринятых для усиления защиты наследия, восстановления доверия к традиционным владельцам земель и стимулирования культурных изменений в рамках бизнеса, был изложен в Промежуточном отчете о раскрытии обязательств в отношении людских сообществ и социальной деятельности за прошлый месяц.
В Австралии весь персонал Rio Tinto, работающий с клиентами, проходит тренинг по культурной осведомленности с очным или электронным обучением при участии коренных австралийцев.
Главный исполнительный директор Rio Tinto по Австралии Келли Паркер (Kellie Parker) сказала: «Наша решимость не повторять событий, приведших к разрушению скальных убежищ в ущелье Джуукан, заложена во всем, что мы делаем. Мы продолжим работать в тесном сотрудничестве с традиционными владельцами земель, чтобы лучше понимать и защищать их культурное наследие, а также гарантировать, что будущая горнодобывающая деятельность будет осуществляться правильным образом, что принесет значимые социальные и экономические выгоды. Мы благодарим людей из народов Пууту Кунти Куррама и Пиникура и традиционных владельцев земель во всем мире за их участие в продолжении этой жизненно важной работы».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished