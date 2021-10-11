Rio Tinto приветствует отчет Совместного постоянного комитета по Северной Австралии

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После расследования разрушения пещер аборигенов в ущелье Джуукан (Juukan) на земле народов Пууту Кунти Куррама (Puutu Kunti Kurrama) и Пиникура (Pinikura) в регионе Пилбара (Pilbara) в Западной Австралии компания Rio Tinto приветствует окончательный отчет Совместного постоянного комитета по Северной Австралии (Joint Standing Committee on Northern Australia).

Якоб Стаусхолм (Jakob Stausholm), генеральный директор Rio Tinto, сказал: «Мы много работали над восстановлением доверия и значимых отношений с людьми из народов Пууту Кунти Куррама и Пиникура и другими традиционными владельцами земель. Rio Tinto стремится слушать, учиться и проявлять большую заботу, и это остается главным приоритетом. Мы знаем, что это потребует времени и впереди нас ждут проблемы, но мы сосредоточены на улучшении нашего взаимодействия с коренными народами и принимающими нашу компанию общинами, чтобы лучше понимать их приоритеты и проблемы, минимизировать наше воздействие и ответственно управлять культурным наследием коренных народов внутри и вокруг наших предприятий».

После пересмотра практики управления культурным наследием, проведенного советом директоров Rio Tinto в августе 2020 года, компания внесла ряд изменений, чтобы обеспечить защиту и сохранение объектов культурного наследия исключительного значения, таких как скальные убежища в ущелье Джуукан. Rio Tinto также работала над выполнением рекомендаций, содержащихся в промежуточном отчете Совместного постоянного комитета в декабре 2020 года, которые не были учтены в рекомендациях совета директоров компании.

Исчерпывающий обзор действий, предпринятых для усиления защиты наследия, восстановления доверия к традиционным владельцам земель и стимулирования культурных изменений в рамках бизнеса, был изложен в Промежуточном отчете о раскрытии обязательств в отношении людских сообществ и социальной деятельности за прошлый месяц.

В Австралии весь персонал Rio Tinto, работающий с клиентами, проходит тренинг по культурной осведомленности с очным или электронным обучением при участии коренных австралийцев.

Главный исполнительный директор Rio Tinto по Австралии Келли Паркер (Kellie Parker) сказала: «Наша решимость не повторять событий, приведших к разрушению скальных убежищ в ущелье Джуукан, заложена во всем, что мы делаем. Мы продолжим работать в тесном сотрудничестве с традиционными владельцами земель, чтобы лучше понимать и защищать их культурное наследие, а также гарантировать, что будущая горнодобывающая деятельность будет осуществляться правильным образом, что принесет значимые социальные и экономические выгоды. Мы благодарим людей из народов Пууту Кунти Куррама и Пиникура и традиционных владельцев земель во всем мире за их участие в продолжении этой жизненно важной работы».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





