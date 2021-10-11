Эксклюзив
Часть 1: KPCSC дает представление о незаконной добыче алмазов и торговле ими в Африке
Хотя Кимберлийский процесс (Kimberley Process, KP), контролирующий алмазную отрасль, гордится тем, что с момента своего создания в 2003 году значительно сократил поток алмазов из зон конфликтов, Коалиция гражданского общества Кимберлийского процесса...
Вчера
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11 октября 2021
Smiling Rocks, благотворительная бизнес-модель, вдохновляет компании работать ради совершенствования мира
Зулу Гхеврия (Zulu Ghevriya), генеральный директор и соучредитель компании Smiling Rocks, основатель компании Vedantti Jewellery и управляющий директор Prism Group, работает в алмазной и ювелирной отрасли свыше 20 лет. Зулу начал свой бизнес...
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Надо упорно трудиться – и успех придет
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Сегодня практически все ювелирные компании имеют свои оптовые сайты, интернет-магазины, страницы в соцсетях. Но год назад в России появился первый маркетплейс оптовой торговли ювелирными изделиями - GOLDNET.MARKET - новый эффективный инструмент для работы...
20 сентября 2021
DDE продала самый дорогой для своей площадки алмаз
Алмаз типа IIA весом 118,58 карата был представлен для просмотра ведущим компаниям по торговле бриллиантами из Индии, Израиля и Европы на тендере, организованном Trans Atlantic Gems Sales (TAGS), ведущим мировым тендером и аукционным домом по продаже необработанных алмазов.
«С учетом того, что торговый разрыв между Антверпеном и Дубаем сейчас составляет менее миллиарда долларов, наша позиция как прозрачного и строго регулируемого рынка сделала нас подходящими для законных торговцев, которые ищут справедливую цену за свои алмазы, особенно те, которые базируются в Африке, которая находится всего в нескольких минутах полета», - прокомментировал Ахмед Бин Сулейем (Ahmed Bin Sulayem), председатель и главный исполнительный директор DMCC.
Меморандум о взаимопонимании, недавно подписанный между Дубайской алмазной биржей и Израильской алмазной биржей (Israel Diamond Exchange, IDE), призван еще больше активизировать региональную торговлю и поддержать рост мировой алмазной промышленности.
DDE является крупнейшей в мире площадкой по торговле алмазами и домом для более чем 1 000 алмазных компаний.
Алекс Шишло для Rough&Polished