DDE продала самый дорогой для своей площадки алмаз

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Дубайский центр биржевых товаров (Dubai Multi-Commodities Centre, DMCC), являющийся ведущей в мире зоной свободной торговли и организацией правительства Дубая по торговле сырьевыми товарами и предпринимательству, объявил, что исключительный необработанный алмаз весом более 100 каратов успешно продан за $5,218 млн США ($44,004 за карат) в ходе рекордного по сборам тендера, проведенного Дубайской алмазной биржей (Dubai Diamond Exchange (DDE).

Алмаз типа IIA весом 118,58 карата был представлен для просмотра ведущим компаниям по торговле бриллиантами из Индии, Израиля и Европы на тендере, организованном Trans Atlantic Gems Sales (TAGS), ведущим мировым тендером и аукционным домом по продаже необработанных алмазов.

«С учетом того, что торговый разрыв между Антверпеном и Дубаем сейчас составляет менее миллиарда долларов, наша позиция как прозрачного и строго регулируемого рынка сделала нас подходящими для законных торговцев, которые ищут справедливую цену за свои алмазы, особенно те, которые базируются в Африке, которая находится всего в нескольких минутах полета», - прокомментировал Ахмед Бин Сулейем (Ahmed Bin Sulayem), председатель и главный исполнительный директор DMCC.

Меморандум о взаимопонимании, недавно подписанный между Дубайской алмазной биржей и Израильской алмазной биржей (Israel Diamond Exchange, IDE), призван еще больше активизировать региональную торговлю и поддержать рост мировой алмазной промышленности.

DDE является крупнейшей в мире площадкой по торговле алмазами и домом для более чем 1 000 алмазных компаний.



Алекс Шишло для Rough&Polished



