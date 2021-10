Импорт алмазов и бриллиантов Китаем сохранил динамику роста в третьем квартале 2021 года

Благодаря быстрому восстановлению розничного рынка ювелирных изделий в Китае импорт алмазной продукции в страну сохранял устойчивую динамику роста в первые три квартала 2021 года.

Согласно данным Шанхайской алмазной биржи (Shanghai Diamond Exchange, SDE), с января по сентябрь 2021 года объем заключенных сделок достиг 5,72 млрд долларов США, что на 81,2% больше, чем за тот же период 2019 года, и близко к историческому максимуму в 5,78 млрд долларов, достигнутому в 2018 году. Объем сделок включает в себя все поставки алмазного сырья и бриллиантов на биржу и с биржи и отражает то, насколько активно велась торговая деятельность.

SDE - единственный портал в Китае, через который импортируются бриллианты в рамках благоприятной налоговой политики: 0% таможенных сборов и 4% налога на добавленную стоимость (НДС). Чистый импорт бриллиантов через SDE с января по сентябрь, отражающий стоимость камней, импортированных для потребления в Китае, достиг 2,32 млрд долларов, что на 59,3% больше, чем в 2019 году. Этот показатель значительно превышает объем 2019 и 2020 годов (1,85 млрд долларов и 1,42 млрд долларов соответственно). При текущих темпах роста прогнозируется, что годовой чистый импорт бриллиантов в 2021 году приблизится к 3 млрд долларов, что станет новым рекордом с момента основания SDE в 2000 году, превысив существующий рубеж в 2,74 млрд долларов, достигнутый в 2018 году.

Чистый импорт бриллиантов в сентябре достиг $ 239,9 млн, что на 14,6% больше, чем в 2020 году, и на 83,1% в 2019 году. Импорт необработанных алмазов обычной торговой категории с января по сентябрь достиг $ 49,96 млн, увеличившись на 123,7% по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году.

Рост импорта алмазной продукции отражает темпы быстрого восстановления ювелирного рынка Китая. С января по август 2021 года розничная торговля ювелирными изделиями в Китае у ключевых ювелирных предприятий, включенных в выборку, выросла на 45% в годовом исчислении по сравнению с 2020 годом, что стало наивысшим показателем среди всех категорий розничной торговли с точки зрения темпов роста, согласно данным Национального бюро статистики Китая (National Bureau of Statistics of China).

«Праздник середины осени и национальный праздник Золотой недели - традиционные сезоны продаж. Из-за воздействия пандемии на международные поездки значительная часть потребления ювелирных изделий китайскими туристами пришлась на внутренний рынок. Кроме того, в этом году китайское правительство повысило свои усилия в борьбе с контрабандой и отмыванием денег, что сыграло положительную роль в содействии поступлению алмазной продукции на китайский рынок через законный канал импорта - SDE. Я считаю, что импорт алмазной продукции в этом году через Шанхайскую алмазную биржу в большей степени отражает реальный спрос на алмазном рынке Китая», - заявил Линь Цян (Lin Qiang), вице-председатель Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) и президент SDE.

Согласно статистике Китайской ассоциации торговли драгоценными камнями и ювелирными изделиями (Gems & Jewelry Trade Association of China, GAC), розничная торговля ювелирными изделиями с бриллиантами составляет примерно 13% розничного рынка ювелирных изделий в Китае, достигая объема в 92,74 млрд долларов. Общее восстановление ювелирного рынка в 2021 году стимулировало развитие алмазного рынка, однако свадебный рынок, основа потребления бриллиантов, все еще нуждается в дальнейшем восстановлении.

В первой половине 2021 года в Китае зарегистрировали брак 4,166 млн пар, что на 287 000 пар больше, чем за тот же период 2020 года, но на 814 000 пар меньше, чем в 2019 году. Полагают, что с постепенным улучшением эпидемиологической обстановки в стране на свадебном рынке начнется период роста.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished