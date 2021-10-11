Namdeb рассчитывает продлить жизнь своих предприятий на суше до 2042 года

Сегодня Новости

Компания Namdeb Diamond Corporation, совместное предприятие De Beers и правительства Намибии в соотношении 50/50, утвердила новый долгосрочный бизнес-план, который продлит срок работы ее предприятий на суше до 2042 года.

Работа наземных предприятий Namdeb подошла бы к завершению в конце 2022 года из-за неустойчивой экономики.

Однако De Beers заявила, что ряд позитивных контактов между менеджментом Namdeb и властями Виндхука позволил создать новый взаимовыгодный бизнес-план, который продлит срок службы предприятий почти на 20 лет.

Правительство Намибии предложило Namdeb снижение роялти в период с 2021 по 2025 год с 10% до 5%.

По словам De Beers, это освобождение от лицензионных отчислений в свою очередь поддержало экономически устойчивое будущее для Namdeb за счет продления срока эксплуатации ее предприятий на суше, что, по прогнозам, за счет дополнительных налогов, дивидендов и лицензионных отчислений от продленного срока эксплуатации предприятий приведет к дополнительному фискальному доходу для Намибии в размере около 40 млрд намибийских долларов.

«Этот новый бизнес-план, составленный руководством Namdeb и реализованный благодаря желанию правительства найти решение в наилучших интересах Намибии, означает, что будущее Namdeb теперь в безопасности, и компания может продолжать вносить значительный вклад в экономику Намибии, социально-экономическое развитие общины Ораньемунд (Oranjemund) и жизнь сотрудников Namdeb», - сказал исполнительный директор De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver).

Министр горнодобывающей промышленности Намибии Том Алвиндо (Tom Alweendo) сказал, что закрытие наземных предприятий Namdeb в конце 2022 года оказало бы серьезное влияние на экономику Намибии.

«Поэтому было крайне важно защитить эти предприятия, чтобы продлить их жизнь как для национальной экономики, так и для наших людей в плане сохранения рабочих мест и средств к существованию семей, которые от этого зависят», - добавил он.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





