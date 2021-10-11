Ангола созывает первую международную алмазную конференцию

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Министерство минеральных ресурсов Анголы проведет свою первую международную алмазную конференцию с 25 по 27 ноября в Сауримо, столице провинции Южная Лунда.

В министерстве заявили, что в конференции примут участие министры горнодобывающей промышленности из основных африканских стран-производителей алмазов, руководители алмазных компаний, а также местные и международные эксперты в этой отрасли.

Конференция, которую откроет президент Жоау Мануэл Гонсалвиш Лоуренсу (João Manuel Gonçalves Lourenҫo), призвана изучить вопросы, касающиеся геологических исследований в горнодобывающей промышленности, разведки алмазов (от полупромышленных до первичных и вторичных месторождений), текущего состояния и перспектив огранки алмазов в Анголе.

Министр минеральных ресурсов Диамантино Педро Азеведо (Diamantino Pedro Azevedo) сказал, что международная конференция дает возможность различным операторам вести дела с компаниями и агентами в ангольской промышленности.

Конференция будет проводиться в помещении Центра развития алмазной отрасли в Сауримо (Saurimo Diamond Development Hub), который был открыт президентом Лоуренсу, что знаменует исторический момент в усилиях Анголы по привлечению более значительных инвестиций и усилению роли минеральных ресурсов в развитии страны.

По словам Азеведо, Центр развития алмазной отрасли намерен увеличить свои мощности по огранке алмазов с 2% до 20%, что повысит добавленную стоимость в цепочке создания стоимости алмазов в Анголе.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





