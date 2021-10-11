В третьем квартале этого года АЛРОСА добыла 8,8 млн каратов алмазного сырья и выручила $938 млн за проданную алмазно-бриллиантовую продукцию

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В сообщении компании о результатах работы в третьем квартале 2021 года говорится, что производство алмазов составило 8,8 млн каратов, а выручка от продаж алмазно-бриллиантовой продукции составила $938 млн.

Увеличение добычи на 26% кв/кв АЛРОСА объясняет сезонным ростом обработки песков в дочерней компании Алмазы Анабара, ростом обработки руды Удачнинского ГОКа и плановым увеличением добычи на трубке Нюрбинская.

Содержание алмазов в руде в третьем квартале составило 0,76 кт/т - сезонное снижение на 20% кв/кв за счет роста добычи на россыпях. Показатель за 9 месяцев вырос на 3%, до 0,95 кт/т в связи со снижением доли обработки песков Алмазами Анабара и ростом доли обработки руды с рудника Удачный.

Продажи алмазов: 3 кв. – 9,2 млн кт, т. ч. 0,7 млн кт алмазов, приобретенных в рамках аукционов Гохрана во 2 и 3 кв. 2021 г. Факторы снижения на 20% кв/кв (+83% г/г): отсутствие запасов алмазного сырья для продажи и высокая база 2 кв. (продажи во 2 кв. – 11,4 млн кт, в т. ч. 4,5 млн кт из запасов). Продажи «ювелирных» алмазов составили 6,5 млн кт (-13% кв/кв). За 9М продажи выросли в 1,4 раза до 36,1 млн кт, в т. ч. 0,9 млн кт приобретенных на аукционах Гохрана и 12,9 млн кт из запасов. Продажи алмазов ювелирного качества – 23,7 млн кт (+2,1 раза), «технических» – 12,4 млн кт (+3,5 раза).

Запасы алмазов на конец 3 кв.: 8,6 млн кт (+0,2 млн кт кв/кв). Запасы руды и песков сезонно снизились до 11,0 млн т (-24% кв/кв, -19% г/г).

Средняя цена реализации «ювелирных» алмазов в 3 кв. составила $136/кт, -6% кв/кв за счет изменения структуры продаж вследствие роста поставок с активов с более низкой ценой. Рост на 2% г/г при росте индекса цен на 22% г/г обусловлен нормализацией объема и изменением структуры продаж.

Средневзвешенный индекс цен в 3 кв. вырос на 10% кв/кв (+22% г/г). С начала года индекс цен вырос на 25%, на 12% превысив уровень начала 2020 г. и сравнившись с индексом 2 кв. 2018 г.

Выручка от продаж алмазно-бриллиантовой продукции в 3 кв. составила $938 млн (-20% кв/кв и +59% г/г), в т. ч. продажи алмазов – $904 млн, бриллиантов – $34 млн. За 9М показатель вырос в 2,1 раза до $3 274 млн, в т. ч. продажи алмазов - $3 133 млн, бриллиантов - $141 млн.

Характеризуя ситуацию на рынке, АЛРОСА отмечает, что спрос на ювелирную продукцию находится на высоком уровне на всех ключевых рынках. В то же время на фоне структурного снижения добычи алмазов на ряде месторождений запасы добывающих компаний приблизились к минимальным значениям; по оценкам компании, возможности добывающих компаний по наращиванию производства ограничены.

Спрос на алмазное сырье остается высоким. Дефицит предложения продолжит компенсироваться восстановлением цен на алмазы: индекс цен на алмазное сырье вернулся на уровни 2018 года, а цены на бриллианты превысили средние значения за тот период. АЛРОСА по-прежнему ориентирует поставки сырья под реальный спрос, стремясь к устойчивости всей алмазно-бриллиантовой цепочки.



Владимир Малахов, Rough&Polished





