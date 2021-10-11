«Селигдар» объявляет операционные результаты за девять месяцев 2021 года

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Производство золота компаниями холдинга за отчетный период составило 5 420 кг. Данный показатель включает россыпное золото, производство которого не учитывалось в показателях за 9 месяцев 2020 года. Производство рудного золота достигло 5 124 кг, на 0,4% выше, чем годом ранее.

Объем реализации золота компаниями холдинга «Селигдар» составил в январе-сентябре 2021 года 4 681 кг, на уровне аналогичного периода прошлого года.

Выручка от реализации золота за 9 месяцев 2021 года достигла 19,9 млрд рублей, на 4% больше, чем годом ранее. Средняя цена реализации золота увеличилась на 3%.

Суммарная выручка от продажи золота, оловянного, вольфрамового и медного концентратов компаниями холдинга увеличилась на 13%, до 23,7 млрд рублей.



Алекс Шишло для Rough&Polished



