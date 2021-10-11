Эксклюзив

Часть 1: KPCSC дает представление о незаконной добыче алмазов и торговле ими в Африке

Хотя Кимберлийский процесс (Kimberley Process, KP), контролирующий алмазную отрасль, гордится тем, что с момента своего создания в 2003 году значительно сократил поток алмазов из зон конфликтов, Коалиция гражданского общества Кимберлийского процесса...

Сегодня

Ювелирную отрасль России надо обновлять и серьезно

Дина Насырова  —  вице-президент Международной ювелирной выставки J-1, недавно прошедшей в московском Гостином Дворе. Как партнёр и муза известного художника-ювелира Ильгиза Фазулзянова она активно участвовала в подготовке его персональной...

11 октября 2021

Smiling Rocks, благотворительная бизнес-модель, вдохновляет компании работать ради совершенствования мира

Зулу Гхеврия (Zulu Ghevriya), генеральный директор и соучредитель компании Smiling Rocks, основатель компании Vedantti Jewellery и управляющий директор Prism Group, работает в алмазной и ювелирной отрасли свыше 20 лет. Зулу начал свой бизнес...

04 октября 2021

Надо упорно трудиться – и успех придет

Эдуард Уткин – генеральный директор ассоциации «Гильдия ювелиров России», эксперт Комитета ТПП РФ по драгоценным металлам и драгоценным камням - рассказал «R&P» о том, как внедряется система ГИИС ДМДК, а также о последних событиях и настроениях в ювелирной...

27 сентября 2021

GOLDNET.MARKET: «Мы хотим, и работаем над тем, чтобы предоставить бизнесу возможность развивать массу разных направлений»

Сегодня практически все ювелирные компании имеют свои оптовые сайты, интернет-магазины, страницы в соцсетях. Но год назад в России появился первый маркетплейс оптовой торговли ювелирными изделиями - GOLDNET.MARKET - новый эффективный инструмент для работы...

20 сентября 2021

«Селигдар» объявляет операционные результаты за девять месяцев 2021 года

Сегодня
Новости
Производство золота компаниями холдинга за отчетный период составило 5 420 кг. Данный показатель включает россыпное золото, производство которого не учитывалось в показателях за 9 месяцев 2020 года. Производство рудного золота достигло 5 124 кг, на 0,4% выше, чем годом ранее.
Объем реализации золота компаниями холдинга «Селигдар» составил в январе-сентябре 2021 года 4 681 кг, на уровне аналогичного периода прошлого года.
Выручка от реализации золота за 9 месяцев 2021 года достигла 19,9 млрд рублей, на 4% больше, чем годом ранее. Средняя цена реализации золота увеличилась на 3%.
Суммарная выручка от продажи золота, оловянного, вольфрамового и медного концентратов компаниями холдинга увеличилась на 13%, до 23,7 млрд рублей.

Алекс Шишло для Rough&Polished

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