Эксклюзив
Ювелирную отрасль России надо обновлять и серьезно
Дина Насырова — вице-президент Международной ювелирной выставки J-1, недавно прошедшей в московском Гостином Дворе. Как партнёр и муза известного художника-ювелира Ильгиза Фазулзянова она активно участвовала в подготовке его персональной...
11 октября 2021
Smiling Rocks, благотворительная бизнес-модель, вдохновляет компании работать ради совершенствования мира
Зулу Гхеврия (Zulu Ghevriya), генеральный директор и соучредитель компании Smiling Rocks, основатель компании Vedantti Jewellery и управляющий директор Prism Group, работает в алмазной и ювелирной отрасли свыше 20 лет. Зулу начал свой бизнес...
04 октября 2021
Надо упорно трудиться – и успех придет
Эдуард Уткин – генеральный директор ассоциации «Гильдия ювелиров России», эксперт Комитета ТПП РФ по драгоценным металлам и драгоценным камням - рассказал «R&P» о том, как внедряется система ГИИС ДМДК, а также о последних событиях и настроениях в ювелирной...
27 сентября 2021
GOLDNET.MARKET: «Мы хотим, и работаем над тем, чтобы предоставить бизнесу возможность развивать массу разных направлений»
Сегодня практически все ювелирные компании имеют свои оптовые сайты, интернет-магазины, страницы в соцсетях. Но год назад в России появился первый маркетплейс оптовой торговли ювелирными изделиями - GOLDNET.MARKET - новый эффективный инструмент для работы...
20 сентября 2021
Редкость платины придает ей дополнительную ценность и привлекательность
Хью Дэниел (Huw Daniel) является генеральным директором Международной гильдии производителей платины (Platinum Guild International, PGI), курирующим деятельность по развитию рынков в Китае, Японии, Индии и США от имени производителей...
13 сентября 2021
В этом году Caledonia Mining нацелена на добычу золота в объеме 67000 унций
За три месяца, закончившихся 30 сентября, компания произвела 18 965 унций, что является рекордным ростом на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
«В этом квартале мы снова установили новый производственный рекорд, поскольку Бланкет начинает пожинать плоды значительного увеличения производственных мощностей после ввода в эксплуатацию Центральной шахты в марте, - сказал исполнительный директор компании Стив Кертис (Steve Curtis). - Наращивание производства до нашей квартальной цели в 20 000 унций соответствовало нашим лучшим оценкам, и, следовательно, мы смогли сузить наш годовой прогноз производства в 61 000 - 67 000 унций до 65 000 - 67 000 унций».
Caledonia Mining планирует произвести в следующем году 80 000 унций золота.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished