В этом году Caledonia Mining нацелена на добычу золота в объеме 67000 унций

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Компания Caledonia Mining Corporation, зарегистрированная на двух биржах, планирует в этом году добыть на своем руднике Бланкет (Blanket) в Зимбабве от 65 000 до 67 000 унций золота.

За три месяца, закончившихся 30 сентября, компания произвела 18 965 унций, что является рекордным ростом на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«В этом квартале мы снова установили новый производственный рекорд, поскольку Бланкет начинает пожинать плоды значительного увеличения производственных мощностей после ввода в эксплуатацию Центральной шахты в марте, - сказал исполнительный директор компании Стив Кертис (Steve Curtis). - Наращивание производства до нашей квартальной цели в 20 000 унций соответствовало нашим лучшим оценкам, и, следовательно, мы смогли сузить наш годовой прогноз производства в 61 000 - 67 000 унций до 65 000 - 67 000 унций».

Caledonia Mining планирует произвести в следующем году 80 000 унций золота.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





