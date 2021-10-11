«Норникель» инициировал СПОС

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Компания «Норильский никель» впервые в российской практике инициировала процедуру СПОС (свободного, предварительного и осознанного согласия) в полном соответствии с международными стандартами.

Местом для проведения процедуры станет посёлок Тухард (Таймыр) в связи с переселением жителей посёлка из санитарно-защитной зоны. В соответствии с действующим законодательством не допускается постоянное проживание в границах этих зон, в том числе оформление постоянной регистрации.

Поскольку посёлок Тухард был основан в 70-х годах прошлого века как место временного проживания вахтовиков, то его развитие не предусматривало создание инфраструктуры, соответствующей современным представлениям о комфортном постоянном проживании и требованиям к населённому пункту.

В настоящее время ситуация требует разрешения проблемы в связи с действующим законодательством, которое устанавливает санитарно-защитные зоны и сопутствующие им ограничения. Переселение также связано с близостью объектов, являющихся для компании наследием прошлого периода промышленного освоения Арктики. Компания «Норникель», осознавая свою ответственность, предлагает несколько вариантов решения этой проблемы на основе осознанного предварительного согласия, включая переезд в новые дома для граждан, которые предпочтут этот вариант. При этом коренное население не будет оторвано от привычной среды, мест промыслов и образа жизни, поскольку Новый Тухард располагается всего в 1,5 километрах. Также предлагаются и альтернативные варианты, включая приобретение жилья в других посёлках Таймыра и городе Дудинка.

В случае получения согласия жителей на переезд, компания со своей стороны предложит на обсуждение архитектурные решения новых жилых домов, а жители определят необходимую инфраструктуру для комфортного проживания, а также иные варианты переезда.

Процедура СПОС пройдёт в полном уважении к культуре и собственным системам принятия решений коренного народа, проживающего в Тухарде – ненцев. Компания стремится не только обеспечить жителей более безопасными и комфортными условиями для проживания, но и внести свой вклад в сохранение традиционного образа жизни и этнической идентичности коренного населения. Необходимым условием для этого является открытое сотрудничество и прямые консультации с сообществами коренных народов.

Межрегиональной общественной организацией «КМНСОЮЗ» для проведения процедуры СПОС сформирован консультационный совет с участием международных и российских экспертов. КМНСОЮЗ оказывает экспертам организационную и методическую помощь, обеспечивает техническую и содержательные стороны процедуры СПОС и прямые консультации с местным населением.

Несмотря на то, что процедура СПОС напрямую не включена в национальное законодательство Российской Федерации, компания «Норникель» добровольно признаёт международные стандарты и в соответствии с Декларацией ООН о правах коренных народов выражает готовность провести СПОС.

По словам члена Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов Алексея Цыкарева, «принцип свободного, предварительного и осознанного согласия является краеугольным камнем соблюдения прав коренных народов самостоятельно определять вектор своего развития, а также политические, социальные, экономические и культурные приоритеты. Главная задача СПОС в Тухарде – обеспечить эффективность участия коренных малочисленных народов в принятии решений о переезде, строительстве или приобретении нового жилья, удостовериться в полном информировании населения об инфраструктуре нового поселка, о вариантах переезда. Чтобы первый в российской Арктике опыт СПОС был успешным, задача компании – обеспечить все базовые элементы СПОС: свободу принятия решения, заблаговременность, информированность. СПОС – это не однократное решение, а долгосрочный процесс, который вносит вклад в выстраивание доверительных отношений между сторонами».

«Очень важно, когда промышленные компании понимают СПОС не как риск для бизнеса, а как вклад в его устойчивость. СПОС – это трудный процесс, это опыт, который коренные народы и компания переживает вместе, чтобы добиться договорённости, которую обе стороны в равной степени считают справедливым. При этом процесс СПОС не заканчивается подписанием соглашения. Напротив, отношения на этом только начинаются, чтобы избежать возможных ошибок при реализации достигнутых договорённостей», - отмечает Навин К. Рай (Navin K. Rai), корпоративный советник Всемирного банка по вопросам коренных народов в период 1999-2012, автор действующих политик Всемирного банка по правам коренных народов.

Первые встречи привлеченных российских экспертов с жителями поселка Тухард проходят в период с 11 по 14 октября 2021 года и включают в себя информирование о процедуре СПОС и правах коренных народов, социологические исследования и выявление особо уязвимых групп населения.



Владимир Малахов





