Исключительно редкий «алмаз внутри алмаза»





Австралийская юниорная алмазодобывающая компания India Bore Diamond Holdings Pty Ltd (IBDH) опубликовала подробную информацию о редком "двойном алмазе", добытом на аллювиальном месторождении Эллендейл (Ellendale) в Западной Австралии.Почти бесцветный минерал весом 0,844 карата относится к очень редкой группе алмазов, получивших название "Матрешка" в честь популярных русских матрешек.Меньший по размеру алмаз находится внутри полости большего алмаза и может свободно вращаться внутри. При ультрафиолетовом освещении оба минерала имеют редкий фиолетовый оттенок.Считается, что камень сформировался около 1400 миллионов лет назад и находился примерно в 200 км под поверхностью земли. Он был поднят вулканической активностью.Есть две основные теории о том, как образовалась необычная комбинация кристаллов. Одна из теорий заключается в том, что пористый слой образовался внутри алмаза из-за сверхбыстрого роста, а затем высокие температуры и давление растворили его, позволив высвободить меньшее и более твердое ядро, которое свободно перемещалось внутри более твердого «внешнего».Причем меньший, «захваченный» алмаз, может быть на миллионы лет старше более крупного «внешнего» кристалла.В любом случае, этот «двойной алмаз» - замечательное творение природы, еще более редкое благодаря своему фиолетовому свечению под действием ультрафиолетовых лучей.Такие исключительно редкие и необычные образцы алмазов пользуются большим спросом у коллекционеров по всему миру.Алекс Шишло для Rough&Polished