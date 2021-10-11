Эксклюзив
Ювелирную отрасль России надо обновлять и серьезно
Дина Насырова — вице-президент Международной ювелирной выставки J-1, недавно прошедшей в московском Гостином Дворе. Как партнёр и муза известного художника-ювелира Ильгиза Фазулзянова она активно участвовала в подготовке его персональной...
11 октября 2021
Smiling Rocks, благотворительная бизнес-модель, вдохновляет компании работать ради совершенствования мира
Зулу Гхеврия (Zulu Ghevriya), генеральный директор и соучредитель компании Smiling Rocks, основатель компании Vedantti Jewellery и управляющий директор Prism Group, работает в алмазной и ювелирной отрасли свыше 20 лет. Зулу начал свой бизнес...
04 октября 2021
Надо упорно трудиться – и успех придет
Эдуард Уткин – генеральный директор ассоциации «Гильдия ювелиров России», эксперт Комитета ТПП РФ по драгоценным металлам и драгоценным камням - рассказал «R&P» о том, как внедряется система ГИИС ДМДК, а также о последних событиях и настроениях в ювелирной...
27 сентября 2021
GOLDNET.MARKET: «Мы хотим, и работаем над тем, чтобы предоставить бизнесу возможность развивать массу разных направлений»
Сегодня практически все ювелирные компании имеют свои оптовые сайты, интернет-магазины, страницы в соцсетях. Но год назад в России появился первый маркетплейс оптовой торговли ювелирными изделиями - GOLDNET.MARKET - новый эффективный инструмент для работы...
20 сентября 2021
Редкость платины придает ей дополнительную ценность и привлекательность
Хью Дэниел (Huw Daniel) является генеральным директором Международной гильдии производителей платины (Platinum Guild International, PGI), курирующим деятельность по развитию рынков в Китае, Японии, Индии и США от имени производителей...
13 сентября 2021
Президент CIBJO высоко оценивает роль ювелирной индустрии как катализатора устойчивого развития
Выступая в ходе панельной дискуссии, в ходе которой рассматривались идеи глобального восстановления после последствий пандемии COVID-19, доктор Кавальери указал на способность ювелирной промышленности расширять возможности общества и экономик, особенно в странах, где добывают и обрабатывают драгоценные металлы и драгоценные камни.
«Наша цель должна состоять в том, чтобы граждане этих стран могли использовать природные ресурсы, которые им дарованы, для создания устойчивых экономических и социальных возможностей. В отличие от прошлого, когда они в первую очередь рассматривались как источник сырья, сегодня мы должны стремиться к тому, чтобы они расширили свое участие в цепочке создания стоимости, развивая отечественные отрасли огранки и полировки, заводы по переработке драгоценных металлов, центры ювелирного дизайна и производства, а также оптовые и розничные торговые сети. Это не означает подрыв существующих центров. Напротив, во взаимосвязанной глобальной отрасли мы все выиграем от их развития и роста рынка в целом”, - заявил Кавальери.
“Тот факт, что ювелирная индустрия достигает низов практически любого общества, означает, что мы можем сыграть решающую роль в продвижении целого ряда Целей устойчивого развития”, - подытожил он.
Алекс Шишло для Rough&Polished