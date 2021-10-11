Президент CIBJO высоко оценивает роль ювелирной индустрии как катализатора устойчивого развития

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Президент Всемирной ювелирной конфедерации CIBJO Гаэтано Кавальери (Gaetano Cavalieri) рассказал лидерам бизнеса и промышленности, собравшимся в Риме, а также присутствовавшим в режиме онлайн, о настоящей и потенциальной роли ювелирной промышленности как катализатора достижения Целей устойчивого развития (ЦУР) ООН.

Выступая в ходе панельной дискуссии, в ходе которой рассматривались идеи глобального восстановления после последствий пандемии COVID-19, доктор Кавальери указал на способность ювелирной промышленности расширять возможности общества и экономик, особенно в странах, где добывают и обрабатывают драгоценные металлы и драгоценные камни.

«Наша цель должна состоять в том, чтобы граждане этих стран могли использовать природные ресурсы, которые им дарованы, для создания устойчивых экономических и социальных возможностей. В отличие от прошлого, когда они в первую очередь рассматривались как источник сырья, сегодня мы должны стремиться к тому, чтобы они расширили свое участие в цепочке создания стоимости, развивая отечественные отрасли огранки и полировки, заводы по переработке драгоценных металлов, центры ювелирного дизайна и производства, а также оптовые и розничные торговые сети. Это не означает подрыв существующих центров. Напротив, во взаимосвязанной глобальной отрасли мы все выиграем от их развития и роста рынка в целом”, - заявил Кавальери.

“Тот факт, что ювелирная индустрия достигает низов практически любого общества, означает, что мы можем сыграть решающую роль в продвижении целого ряда Целей устойчивого развития”, - подытожил он.



Алекс Шишло для Rough&Polished



