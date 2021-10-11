Производитель МПГ ​​компания Tharisa достигла самого высокого квартального объема производства за всю историю

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Производство металлов платиновой группы (МПГ) компании Tharisa, зарегистрированной на Йоханнесбургской фондовой бирже (Johannesburg Stock Exchange, JSE) и Лондонской фондовой бирже (London Stock Exchange), на ее руднике на северо-западе ЮАР выросло до 43 700 унций платины, палладия, родия, рутения, иридия, осмия и золота (корзина металлов 6E) в квартале, завершившемся 30 сентября, по сравнению с 39 000 унций (6E), произведенными в квартале, завершившемся в июне.

В сообщении Tharisa говорится, что объем производства также оказался выше, чем 40 500 унций (6E), произведенных годом ранее, что делает это самым высоким показателем объема производства компании за квартал.

Производство МПГ за финансовый год, закончившийся 30 сентября, выросло до 157 800 унций (6E) по сравнению с 142 100 унциями (6E), произведенными в 2020 финансовом году.

«Эти результаты соответствуют нескольким стратегическим инициативам по оптимизации работы, - сказал исполнительный директор компании Февос Пурулис (Phoevos Pouroulis). - Эти инициативы создали устойчивую платформу для Tharisa, чтобы обеспечить дальнейший значительный рост на протяжении долгого срока эксплуатации наших карьеров».

Ожидается, что Tharisa произведет от 165 000 до 175 000 унций МПГ (6E) и от 1,75 до 1,85 млн тонн хромового концентрата в 2022 финансовом году.

«Учитывая план производства на 2022 год для рудника Тариса (Tharisa), мы видим дальнейший рост, в частности, за счет инвестиций, сделанных в перерабатывающий завод Vulcan, который находится на стадии холодного запуска в эксплуатацию и будет производить хромовые концентраты до конца 2021 года», - сказал Пурулис.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





