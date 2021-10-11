Эксклюзив
Ювелирную отрасль России надо обновлять и серьезно
Дина Насырова — вице-президент Международной ювелирной выставки J-1, недавно прошедшей в московском Гостином Дворе. Как партнёр и муза известного художника-ювелира Ильгиза Фазулзянова она активно участвовала в подготовке его персональной...
11 октября 2021
Smiling Rocks, благотворительная бизнес-модель, вдохновляет компании работать ради совершенствования мира
Зулу Гхеврия (Zulu Ghevriya), генеральный директор и соучредитель компании Smiling Rocks, основатель компании Vedantti Jewellery и управляющий директор Prism Group, работает в алмазной и ювелирной отрасли свыше 20 лет. Зулу начал свой бизнес...
04 октября 2021
Надо упорно трудиться – и успех придет
Эдуард Уткин – генеральный директор ассоциации «Гильдия ювелиров России», эксперт Комитета ТПП РФ по драгоценным металлам и драгоценным камням - рассказал «R&P» о том, как внедряется система ГИИС ДМДК, а также о последних событиях и настроениях в ювелирной...
27 сентября 2021
GOLDNET.MARKET: «Мы хотим, и работаем над тем, чтобы предоставить бизнесу возможность развивать массу разных направлений»
Сегодня практически все ювелирные компании имеют свои оптовые сайты, интернет-магазины, страницы в соцсетях. Но год назад в России появился первый маркетплейс оптовой торговли ювелирными изделиями - GOLDNET.MARKET - новый эффективный инструмент для работы...
20 сентября 2021
Редкость платины придает ей дополнительную ценность и привлекательность
Хью Дэниел (Huw Daniel) является генеральным директором Международной гильдии производителей платины (Platinum Guild International, PGI), курирующим деятельность по развитию рынков в Китае, Японии, Индии и США от имени производителей...
13 сентября 2021
Diamcor выставит на торги более 2500 каратов алмазного сырья
Diamcor Mining сообщила, что алмазное сырье будет выставлено на продажу на первом тендере компании в текущем квартале, который завершится 31 декабря 2021 года.
Общий объем поставленного для этого первоначального тендера сырья в каратах соответствует ожиданиям компании.
Дальнейшие доработки, а также работы по более крупному обновлению производства второго этапа будут продолжены в течение всего квартала.
«Компания по-прежнему уверена, что весь потенциал этих модернизаций будет реализован, а эксплуатационные расходы на в расчете тонну руды будут продолжать снижаться за счет сокращения расходных материалов перерабатывающего завода и повышения операционной эффективности проекта», - говорится в сообщении Diamcor Mining.
«Компания планирует завершить два дополнительных тендера до конца текущего квартала и своевременно предоставить обновленную информацию о результатах в ближайшие недели».
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished