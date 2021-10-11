Diamcor выставит на торги более 2500 каратов алмазного сырья

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Компания Diamcor Mining добыла 2 521,17 карата необработанных алмазов на своем предприятии Крон-Эндора (Krone Endora) на проекте Венеция (Venetia) в Южной Африке после недавнего завершения первого этапа модернизации.

Diamcor Mining сообщила, что алмазное сырье будет выставлено на продажу на первом тендере компании в текущем квартале, который завершится 31 декабря 2021 года.

Общий объем поставленного для этого первоначального тендера сырья в каратах соответствует ожиданиям компании.

Дальнейшие доработки, а также работы по более крупному обновлению производства второго этапа будут продолжены в течение всего квартала.

«Компания по-прежнему уверена, что весь потенциал этих модернизаций будет реализован, а эксплуатационные расходы на в расчете тонну руды будут продолжать снижаться за счет сокращения расходных материалов перерабатывающего завода и повышения операционной эффективности проекта», - говорится в сообщении Diamcor Mining.

«Компания планирует завершить два дополнительных тендера до конца текущего квартала и своевременно предоставить обновленную информацию о результатах в ближайшие недели».



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





