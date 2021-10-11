Эксклюзив
Ювелирную отрасль России надо обновлять и серьезно
Дина Насырова — вице-президент Международной ювелирной выставки J-1, недавно прошедшей в московском Гостином Дворе. Как партнёр и муза известного художника-ювелира Ильгиза Фазулзянова она активно участвовала в подготовке его персональной...
11 октября 2021
Smiling Rocks, благотворительная бизнес-модель, вдохновляет компании работать ради совершенствования мира
Зулу Гхеврия (Zulu Ghevriya), генеральный директор и соучредитель компании Smiling Rocks, основатель компании Vedantti Jewellery и управляющий директор Prism Group, работает в алмазной и ювелирной отрасли свыше 20 лет. Зулу начал свой бизнес...
04 октября 2021
Надо упорно трудиться – и успех придет
Эдуард Уткин – генеральный директор ассоциации «Гильдия ювелиров России», эксперт Комитета ТПП РФ по драгоценным металлам и драгоценным камням - рассказал «R&P» о том, как внедряется система ГИИС ДМДК, а также о последних событиях и настроениях в ювелирной...
27 сентября 2021
GOLDNET.MARKET: «Мы хотим, и работаем над тем, чтобы предоставить бизнесу возможность развивать массу разных направлений»
Сегодня практически все ювелирные компании имеют свои оптовые сайты, интернет-магазины, страницы в соцсетях. Но год назад в России появился первый маркетплейс оптовой торговли ювелирными изделиями - GOLDNET.MARKET - новый эффективный инструмент для работы...
20 сентября 2021
Редкость платины придает ей дополнительную ценность и привлекательность
Хью Дэниел (Huw Daniel) является генеральным директором Международной гильдии производителей платины (Platinum Guild International, PGI), курирующим деятельность по развитию рынков в Китае, Японии, Индии и США от имени производителей...
13 сентября 2021
Рынок лабораторных алмазов достигнет $49,9 млрд к 2030 году
Об этом говорится в новом отчете под названием «Рынок выращенных в лаборатории алмазов по способу производства, размеру, природе и применению: анализ глобальных возможностей и отраслевой прогноз на 2021-2030 годы», опубликованном Allied Market Research.
Рынок лабораторных алмазов значительно пострадал на начальном этапе пандемии коронавирусной инфекции, однако начал восстанавливаться к концу 2020 года.
Мировой рынок алмазов, выращенных в лабораторных условиях, сегментирован по способу производства, размеру, характеру, применению и региону.
По способу производства лабораторные алмазы разделяются на выращенные с использованием технологии обработки под высоким давлением и при высокой температуре (high-pressure high-temperature, HPHT) и полученные методом химического осаждения из газовой фазы (CVD).
По размеру они подразделяются на камни весом менее 2 каратов, 2-4 карата и более 4 каратов, а по своей природе делятся на бесцветные и цветные. По способу применения – на ювелирные и промышленные. Географически составными частями глобального рынка лабораторных алмазов являются производства в Северной Америке, Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке.
Алекс Шишло для Rough&Polished