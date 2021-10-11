Рынок лабораторных алмазов достигнет $49,9 млрд к 2030 году

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Объем мирового рынка лабораторных алмазов, который оценивался в $19,3 млрд в 2020 году, согласно прогнозам, достигнет $49,9 млрд к 2030 году при среднем показателе роста 9,4% с 2021 по 2030 годы.

Об этом говорится в новом отчете под названием «Рынок выращенных в лаборатории алмазов по способу производства, размеру, природе и применению: анализ глобальных возможностей и отраслевой прогноз на 2021-2030 годы», опубликованном Allied Market Research.

Рынок лабораторных алмазов значительно пострадал на начальном этапе пандемии коронавирусной инфекции, однако начал восстанавливаться к концу 2020 года.

Мировой рынок алмазов, выращенных в лабораторных условиях, сегментирован по способу производства, размеру, характеру, применению и региону.

По способу производства лабораторные алмазы разделяются на выращенные с использованием технологии обработки под высоким давлением и при высокой температуре (high-pressure high-temperature, HPHT) и полученные методом химического осаждения из газовой фазы (CVD).

По размеру они подразделяются на камни весом менее 2 каратов, 2-4 карата и более 4 каратов, а по своей природе делятся на бесцветные и цветные. По способу применения – на ювелирные и промышленные. Географически составными частями глобального рынка лабораторных алмазов являются производства в Северной Америке, Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке.



Алекс Шишло для Rough&Polished





