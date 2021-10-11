Эксклюзив
Ювелирную отрасль России надо обновлять и серьезно
Дина Насырова — вице-президент Международной ювелирной выставки J-1, недавно прошедшей в московском Гостином Дворе. Как партнёр и муза известного художника-ювелира Ильгиза Фазулзянова она активно участвовала в подготовке его персональной...
11 октября 2021
Smiling Rocks, благотворительная бизнес-модель, вдохновляет компании работать ради совершенствования мира
Зулу Гхеврия (Zulu Ghevriya), генеральный директор и соучредитель компании Smiling Rocks, основатель компании Vedantti Jewellery и управляющий директор Prism Group, работает в алмазной и ювелирной отрасли свыше 20 лет. Зулу начал свой бизнес...
04 октября 2021
Надо упорно трудиться – и успех придет
Эдуард Уткин – генеральный директор ассоциации «Гильдия ювелиров России», эксперт Комитета ТПП РФ по драгоценным металлам и драгоценным камням - рассказал «R&P» о том, как внедряется система ГИИС ДМДК, а также о последних событиях и настроениях в ювелирной...
27 сентября 2021
GOLDNET.MARKET: «Мы хотим, и работаем над тем, чтобы предоставить бизнесу возможность развивать массу разных направлений»
Сегодня практически все ювелирные компании имеют свои оптовые сайты, интернет-магазины, страницы в соцсетях. Но год назад в России появился первый маркетплейс оптовой торговли ювелирными изделиями - GOLDNET.MARKET - новый эффективный инструмент для работы...
20 сентября 2021
Редкость платины придает ей дополнительную ценность и привлекательность
Хью Дэниел (Huw Daniel) является генеральным директором Международной гильдии производителей платины (Platinum Guild International, PGI), курирующим деятельность по развитию рынков в Китае, Японии, Индии и США от имени производителей...
13 сентября 2021
BlueRock Diamonds увеличивает объемы производства и продаж в третьем квартале
В третьем квартале она произвела 7 682 карата алмазов, что на 38% больше по сравнению с 5 577 каратами годом ранее.
Продажи выросли на 81%, до 6 887 каратов, по сравнению с 3 803 каратами в третьем квартале 2020 года.
BlueRock Diamonds сообщила, что алмазы продавались по средней цене 554 доллара за карат, что на 68% больше, чем в предыдущем году.
«Рынок необработанных алмазов оставался стабильным на протяжении всего квартала благодаря активному участию покупателей в тендерах в Южной Африке и растущему интересу к алмазам с рудника Кареевлей, что нашло отражение в нашей средней цене в 554 доллара за карат, самой высокой квартальной цене, достигнутой компанией, - сообщил председатель совета директоров компании Майк Хьюстон (Mike Houston). - На эту среднюю квартальную цену, очевидно, повлияли четыре добытых камня высокой ценности, однако достигнутая с начала года до настоящего времени средняя цена составляет отличные 486 долларов за карат».
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished