BlueRock Diamonds увеличивает объемы производства и продаж в третьем квартале

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Компания BlueRock Diamonds, владеющая рудником Кареевлей (Kareevlei) в Южной Африке, сообщила о росте добычи и продаж алмазов в третьем квартале года.

В третьем квартале она произвела 7 682 карата алмазов, что на 38% больше по сравнению с 5 577 каратами годом ранее.

Продажи выросли на 81%, до 6 887 каратов, по сравнению с 3 803 каратами в третьем квартале 2020 года.

BlueRock Diamonds сообщила, что алмазы продавались по средней цене 554 доллара за карат, что на 68% больше, чем в предыдущем году.

«Рынок необработанных алмазов оставался стабильным на протяжении всего квартала благодаря активному участию покупателей в тендерах в Южной Африке и растущему интересу к алмазам с рудника Кареевлей, что нашло отражение в нашей средней цене в 554 доллара за карат, самой высокой квартальной цене, достигнутой компанией, - сообщил председатель совета директоров компании Майк Хьюстон (Mike Houston). - На эту среднюю квартальную цену, очевидно, повлияли четыре добытых камня высокой ценности, однако достигнутая с начала года до настоящего времени средняя цена составляет отличные 486 долларов за карат».



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





