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13 сентября 2021
Petra Diamonds сократила чистый долг до 228,2 млн долларов
Исполнительный директор компании Ричард Даффи (Richard Duffy) сказал, что теперь у них более стабильная структура капитала, значительно сократились долговые обязательства и увеличилась ликвидность.
«Энергичное восстановление на алмазном рынке к концу финансового года, которое продолжилось в текущем квартале, еще больше укрепило наше улучшившееся финансовое положение», - сказал он.
Даффи отметил, что рекордная добыча на Куллинане, обусловленная, среди прочего, инициативами Проекта 2022 (Project 2022) по увеличению производительности, привела к увеличению выручки на 65%, до 402,3 млн долларов, и способствовала достижению свободного денежного потока в размере 120,1 млн долларов в 2021 финансовом году.
Несмотря на то, что компания зафиксировала более низкую добычу в течение года из-за проблем как на руднике Финш (Finsch), так и на руднике Коффифонтейн (Koffiefontein), объем сбыта алмазного сырья в этом году увеличился на 51%, примерно до 4 млн каратов, с 2,6 млн каратов в 2020 финансовом году.
Увеличение произошло за счет улучшения рыночных условий: цены на алмазное сырье, которых добилась Petra Diamonds, выросли примерно на 9% за год, и, кроме того, произошло ослабление некоторых ограничений, связанных с COVID-19, что позволило увеличить объем продаж алмазов, в том числе из запасов, оставшихся с предыдущего года.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished