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13 сентября 2021

Petra Diamonds сократила чистый долг до 228,2 млн долларов

Сегодня
Новости
Компания Petra Diamonds сократила свой чистый долг примерно на две трети, доведя его до 228,2 млн долларов США по состоянию на 30 июня 2021 года, с 693,2 млн долларов годом ранее благодаря завершенной программе капитальной реструктуризации в сочетании с продажей нескольких исключительных голубых и белых алмазов с рудника Куллинан (Cullinan) в Южной Африке.
Исполнительный директор компании Ричард Даффи (Richard Duffy) сказал, что теперь у них более стабильная структура капитала, значительно сократились долговые обязательства и увеличилась ликвидность.
«Энергичное восстановление на алмазном рынке к концу финансового года, которое продолжилось в текущем квартале, еще больше укрепило наше улучшившееся финансовое положение», - сказал он.
Даффи отметил, что рекордная добыча на Куллинане, обусловленная, среди прочего, инициативами Проекта 2022 (Project 2022) по увеличению производительности, привела к увеличению выручки на 65%, до 402,3 млн долларов, и способствовала достижению свободного денежного потока в размере 120,1 млн долларов в 2021 финансовом году.
Несмотря на то, что компания зафиксировала более низкую добычу в течение года из-за проблем как на руднике Финш (Finsch), так и на руднике Коффифонтейн (Koffiefontein), объем сбыта алмазного сырья в этом году увеличился на 51%, примерно до 4 млн каратов, с 2,6 млн каратов в 2020 финансовом году.
Увеличение произошло за счет улучшения рыночных условий: цены на алмазное сырье, которых добилась Petra Diamonds, выросли примерно на 9% за год, и, кроме того, произошло ослабление некоторых ограничений, связанных с COVID-19, что позволило увеличить объем продаж алмазов, в том числе из запасов, оставшихся с предыдущего года.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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