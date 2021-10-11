Petra Diamonds сократила чистый долг до 228,2 млн долларов

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Компания Petra Diamonds сократила свой чистый долг примерно на две трети, доведя его до 228,2 млн долларов США по состоянию на 30 июня 2021 года, с 693,2 млн долларов годом ранее благодаря завершенной программе капитальной реструктуризации в сочетании с продажей нескольких исключительных голубых и белых алмазов с рудника Куллинан (Cullinan) в Южной Африке.

Исполнительный директор компании Ричард Даффи (Richard Duffy) сказал, что теперь у них более стабильная структура капитала, значительно сократились долговые обязательства и увеличилась ликвидность.

«Энергичное восстановление на алмазном рынке к концу финансового года, которое продолжилось в текущем квартале, еще больше укрепило наше улучшившееся финансовое положение», - сказал он.

Даффи отметил, что рекордная добыча на Куллинане, обусловленная, среди прочего, инициативами Проекта 2022 (Project 2022) по увеличению производительности, привела к увеличению выручки на 65%, до 402,3 млн долларов, и способствовала достижению свободного денежного потока в размере 120,1 млн долларов в 2021 финансовом году.

Несмотря на то, что компания зафиксировала более низкую добычу в течение года из-за проблем как на руднике Финш (Finsch), так и на руднике Коффифонтейн (Koffiefontein), объем сбыта алмазного сырья в этом году увеличился на 51%, примерно до 4 млн каратов, с 2,6 млн каратов в 2020 финансовом году.

Увеличение произошло за счет улучшения рыночных условий: цены на алмазное сырье, которых добилась Petra Diamonds, выросли примерно на 9% за год, и, кроме того, произошло ослабление некоторых ограничений, связанных с COVID-19, что позволило увеличить объем продаж алмазов, в том числе из запасов, оставшихся с предыдущего года.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





