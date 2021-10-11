Cartier, Kering и RJC запускают «Часовую и ювелирную инициативу 2030»

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Движимые общей убежденностью, что глобальные цели устойчивого развития и обеспечение отраслевой устойчивости могут быть достигнуты только посредством совместных инициатив, Cartier, делегированная Richemont, и Kering в партнерстве с Советом по ответственной ювелирной практике (Responsible Jewellery Council) решили объединить усилия, чтобы расширить и активизировать свои действия посредством запуска «Часовой и ювелирной инициативы 2030».

Присоединиться к инициативе приглашаются все часовые и ювелирные бренды с национальным и международным участием, готовые взять на себя обязательства по достижению ряда амбициозных и общих целей в трех областях: повышение устойчивости к изменению климата, сохранение ресурсов и содействие инклюзивности.

«Поскольку часовой и ювелирный сектор полагается на драгоценные ресурсы земли и ноу-хау людей во всем мире в рамках своих производственно-сбытовых цепочек, необходимость совместных действий для создания более позитивного воздействия становится все более очевидной. Мы рады объединить усилия по созданию более устойчивой отрасли вместе с Kering в партнерстве с Советом по ответственной ювелирной практике и пригласить других участников отрасли присоединиться к этой инициативе. Более чем когда-либо мы по-прежнему привержены нашему общему видению будущего, в котором все дома, их поставщики и деловые партнеры будут иметь возможность сотрудничать в проектах, которые окажут положительное влияние на планету и ее жителей», - сказал Сириль Виньерон (Cyrille Vigneron), президент и генеральный директор Cartier.



Алекс Шишло для Rough&Polished





