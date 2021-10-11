Эксклюзив

Ювелирную отрасль России надо обновлять и серьезно

Дина Насырова  —  вице-президент Международной ювелирной выставки J-1, недавно прошедшей в московском Гостином Дворе. Как партнёр и муза известного художника-ювелира Ильгиза Фазулзянова она активно участвовала в подготовке его персональной...

11 октября 2021

Smiling Rocks, благотворительная бизнес-модель, вдохновляет компании работать ради совершенствования мира

Зулу Гхеврия (Zulu Ghevriya), генеральный директор и соучредитель компании Smiling Rocks, основатель компании Vedantti Jewellery и управляющий директор Prism Group, работает в алмазной и ювелирной отрасли свыше 20 лет. Зулу начал свой бизнес...

04 октября 2021

Надо упорно трудиться – и успех придет

Эдуард Уткин – генеральный директор ассоциации «Гильдия ювелиров России», эксперт Комитета ТПП РФ по драгоценным металлам и драгоценным камням - рассказал «R&P» о том, как внедряется система ГИИС ДМДК, а также о последних событиях и настроениях в ювелирной...

27 сентября 2021

GOLDNET.MARKET: «Мы хотим, и работаем над тем, чтобы предоставить бизнесу возможность развивать массу разных направлений»

Сегодня практически все ювелирные компании имеют свои оптовые сайты, интернет-магазины, страницы в соцсетях. Но год назад в России появился первый маркетплейс оптовой торговли ювелирными изделиями - GOLDNET.MARKET - новый эффективный инструмент для работы...

20 сентября 2021

Редкость платины придает ей дополнительную ценность и привлекательность

Хью Дэниел (Huw Daniel) является генеральным директором Международной гильдии производителей платины (Platinum Guild International, PGI), курирующим деятельность по развитию рынков в Китае, Японии, Индии и США от имени производителей...

13 сентября 2021

Cartier, Kering и RJC запускают «Часовую и ювелирную инициативу 2030»

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Новости
Движимые общей убежденностью, что глобальные цели устойчивого развития и обеспечение отраслевой устойчивости могут быть достигнуты только посредством совместных инициатив, Cartier, делегированная Richemont, и Kering в партнерстве с Советом по ответственной ювелирной практике (Responsible Jewellery Council) решили объединить усилия, чтобы расширить и активизировать свои действия посредством запуска «Часовой и ювелирной инициативы 2030».
Присоединиться к инициативе приглашаются все часовые и ювелирные бренды с национальным и международным участием, готовые взять на себя обязательства по достижению ряда амбициозных и общих целей в трех областях: повышение устойчивости к изменению климата, сохранение ресурсов и содействие инклюзивности.
«Поскольку часовой и ювелирный сектор полагается на драгоценные ресурсы земли и ноу-хау людей во всем мире в рамках своих производственно-сбытовых цепочек, необходимость совместных действий для создания более позитивного воздействия становится все более очевидной. Мы рады объединить усилия по созданию более устойчивой отрасли вместе с Kering в партнерстве с Советом по ответственной ювелирной практике и пригласить других участников отрасли присоединиться к этой инициативе. Более чем когда-либо мы по-прежнему привержены нашему общему видению будущего, в котором все дома, их поставщики и деловые партнеры будут иметь возможность сотрудничать в проектах, которые окажут положительное влияние на планету и ее жителей», - сказал Сириль Виньерон (Cyrille Vigneron), президент и генеральный директор Cartier.

Алекс Шишло для Rough&Polished


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