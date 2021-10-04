Ангола поставила перед собой цель производить 14 млн каратов алмазного сырья в год

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Ангола планирует производить 14 млн каратов алмазов в год, сообщают местные СМИ со ссылкой на министра по делам полезных ископаемых, нефти и газа Диамантино Азеведу (Diamantino Azevedo).

Министр объявил об этом после подписания соглашения о совместном предприятии между Endiama и Rio Tinto по алмазной концессии Чири (Chiri) в провинции Лунда Норте (Lunda Norte).

Ангола планировала произвести 14 млн каратов алмазного сырья в этом году, но данная цифра была снижена до 9,3 млн каратов из-за продолжающегося воздействия пандемии COVID-19.

Эта южноафриканская страна произвела 3,1 млн каратов алмазов за первые четыре месяца 2021 года по сравнению с 5,3 млн каратов за тот же период прошлого года.

В 2020 году Ангола произвела около 8 млн каратов алмазов против 9,4 млн каратов в 2019 году.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





