Эксклюзив
Ювелирную отрасль России надо обновлять и серьезно
Дина Насырова — вице-президент Международной ювелирной выставки J-1, недавно прошедшей в московском Гостином Дворе. Как партнёр и муза известного художника-ювелира Ильгиза Фазулзянова она активно участвовала в подготовке его персональной...
Вчера
Smiling Rocks, благотворительная бизнес-модель, вдохновляет компании работать ради совершенствования мира
Зулу Гхеврия (Zulu Ghevriya), генеральный директор и соучредитель компании Smiling Rocks, основатель компании Vedantti Jewellery и управляющий директор Prism Group, работает в алмазной и ювелирной отрасли свыше 20 лет. Зулу начал свой бизнес...
04 октября 2021
Надо упорно трудиться – и успех придет
Эдуард Уткин – генеральный директор ассоциации «Гильдия ювелиров России», эксперт Комитета ТПП РФ по драгоценным металлам и драгоценным камням - рассказал «R&P» о том, как внедряется система ГИИС ДМДК, а также о последних событиях и настроениях в ювелирной...
27 сентября 2021
GOLDNET.MARKET: «Мы хотим, и работаем над тем, чтобы предоставить бизнесу возможность развивать массу разных направлений»
Сегодня практически все ювелирные компании имеют свои оптовые сайты, интернет-магазины, страницы в соцсетях. Но год назад в России появился первый маркетплейс оптовой торговли ювелирными изделиями - GOLDNET.MARKET - новый эффективный инструмент для работы...
20 сентября 2021
Редкость платины придает ей дополнительную ценность и привлекательность
Хью Дэниел (Huw Daniel) является генеральным директором Международной гильдии производителей платины (Platinum Guild International, PGI), курирующим деятельность по развитию рынков в Китае, Японии, Индии и США от имени производителей...
13 сентября 2021
Ангола поставила перед собой цель производить 14 млн каратов алмазного сырья в год
Министр объявил об этом после подписания соглашения о совместном предприятии между Endiama и Rio Tinto по алмазной концессии Чири (Chiri) в провинции Лунда Норте (Lunda Norte).
Ангола планировала произвести 14 млн каратов алмазного сырья в этом году, но данная цифра была снижена до 9,3 млн каратов из-за продолжающегося воздействия пандемии COVID-19.
Эта южноафриканская страна произвела 3,1 млн каратов алмазов за первые четыре месяца 2021 года по сравнению с 5,3 млн каратов за тот же период прошлого года.
В 2020 году Ангола произвела около 8 млн каратов алмазов против 9,4 млн каратов в 2019 году.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished