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13 сентября 2021
Endiama и Rio Tinto создали СП по алмазам
Агентство Angop сообщает, что соглашение подписали исполнительный директор Endiama Ганга Жуниор (Ganga Júnior) и представитель Rio Tinto Кеннерхбе Тайнтон (Kennerhbe Tainton).
В рамках совместного предприятия Rio Tinto будет владеть долей в 75%, а Endiama получит оставшуюся долю в 25%.
«Rio Tinto - одна из лучших горнодобывающих компаний в мире, технические возможности, опыт и форма деятельности которой представляют интерес для Анголы в плане повышения капиталоемкости горнодобывающего сектора страны и увеличения добычи алмазов», - заявил министр по делам полезных ископаемых, нефти и газа Диамантино Азеведу (Diamantino Azevedo).
Со своей стороны Тайнтон заявил, что Rio Tinto решила инвестировать в Анголу, поскольку у ее алмазного сектора многообещающее будущее.
Контракт, рассчитанный на пять лет, предусматривает возможность увеличения компанией Endiama своей доли до 49%. Срок эксплуатации концессии, занимающей площадь в 108 км², может составить 35 лет. Переговоры о концессии стороны вели с апреля 2019 года.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished