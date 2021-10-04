Эксклюзив
Ювелирную отрасль России надо обновлять и серьезно
Дина Насырова — вице-президент Международной ювелирной выставки J-1, недавно прошедшей в московском Гостином Дворе. Как партнёр и муза известного художника-ювелира Ильгиза Фазулзянова она активно участвовала в подготовке его персональной...
Вчера
Smiling Rocks, благотворительная бизнес-модель, вдохновляет компании работать ради совершенствования мира
Зулу Гхеврия (Zulu Ghevriya), генеральный директор и соучредитель компании Smiling Rocks, основатель компании Vedantti Jewellery и управляющий директор Prism Group, работает в алмазной и ювелирной отрасли свыше 20 лет. Зулу начал свой бизнес...
04 октября 2021
Надо упорно трудиться – и успех придет
Эдуард Уткин – генеральный директор ассоциации «Гильдия ювелиров России», эксперт Комитета ТПП РФ по драгоценным металлам и драгоценным камням - рассказал «R&P» о том, как внедряется система ГИИС ДМДК, а также о последних событиях и настроениях в ювелирной...
27 сентября 2021
GOLDNET.MARKET: «Мы хотим, и работаем над тем, чтобы предоставить бизнесу возможность развивать массу разных направлений»
Сегодня практически все ювелирные компании имеют свои оптовые сайты, интернет-магазины, страницы в соцсетях. Но год назад в России появился первый маркетплейс оптовой торговли ювелирными изделиями - GOLDNET.MARKET - новый эффективный инструмент для работы...
20 сентября 2021
Редкость платины придает ей дополнительную ценность и привлекательность
Хью Дэниел (Huw Daniel) является генеральным директором Международной гильдии производителей платины (Platinum Guild International, PGI), курирующим деятельность по развитию рынков в Китае, Японии, Индии и США от имени производителей...
13 сентября 2021
В сентябре АЛРОСА выручила $298 млн за проданное алмазное сырье и бриллианты
Всего за девять месяцев 2021 года продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА составили $3,274 млрд, в том числе алмазного сырья – $3,133 млрд, бриллиантов – $140 млн.
«По предварительным данным, конечный спрос на ювелирную продукцию находится на рекордных уровнях. В США и Китае отмечаются двузначные темпы роста относительно 2019 года. Также активизируется европейский рынок ювелирных украшений, третий по величине в мире. На этом фоне мы видим по-прежнему высокий спрос на алмазное сырье со стороны гранильного сектора. Индекс цен на алмазное сырье вернулся на уровни 2018 года, а цены на бриллианты превысили средние значения за тот период. АЛРОСА по-прежнему ориентирует поставки сырья под реальный спрос, стремясь к устойчивости всей алмазно-бриллиантовой цепочки. Запасы в гранильном секторе держатся на оптимальных уровнях, по некоторым категориям сырья - около минимумов. Клиенты в целом оценивают перспективы грядущего праздничного сезона оптимистично, и есть основания предполагать, что положительный тренд сохранится и в 2022 году», – сказал заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев.
Владимир Малахов, Rough&Polished