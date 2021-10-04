В сентябре АЛРОСА выручила $298 млн за проданное алмазное сырье и бриллианты

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Компания сообщила, что общий объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции в сентябре составил $298 млн, в том числе алмазного сырья – $289 млн, бриллиантов − $9 млн.

Всего за девять месяцев 2021 года продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА составили $3,274 млрд, в том числе алмазного сырья – $3,133 млрд, бриллиантов – $140 млн.

«По предварительным данным, конечный спрос на ювелирную продукцию находится на рекордных уровнях. В США и Китае отмечаются двузначные темпы роста относительно 2019 года. Также активизируется европейский рынок ювелирных украшений, третий по величине в мире. На этом фоне мы видим по-прежнему высокий спрос на алмазное сырье со стороны гранильного сектора. Индекс цен на алмазное сырье вернулся на уровни 2018 года, а цены на бриллианты превысили средние значения за тот период. АЛРОСА по-прежнему ориентирует поставки сырья под реальный спрос, стремясь к устойчивости всей алмазно-бриллиантовой цепочки. Запасы в гранильном секторе держатся на оптимальных уровнях, по некоторым категориям сырья - около минимумов. Клиенты в целом оценивают перспективы грядущего праздничного сезона оптимистично, и есть основания предполагать, что положительный тренд сохранится и в 2022 году», – сказал заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев.



Владимир Малахов, Rough&Polished





