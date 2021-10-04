Phillips выставит в Гонконге уникальную модель «Blue Royale» от Patek Philippe

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Аукционный дом Phillips совместно с компанией Bacs & Russo объявил о продаже уникальных наручных часов Patek Philippe reference 3448/100 с вечным календарем и в платиновом корпусе.

Часы будут выставлены на Гонконгском часовом аукционе 27-28 ноября.

Часы 1973 года выпуска являются единственной известной моделью с уникальными сапфировыми индикаторами, что делает их одними из самых знаменитых экземпляров серии 3448.

Новаторские часы Patek Philippe reference 3448, впервые представленные в 1962 году, стали первыми в мире наручными часами с вечным календарем и единственными в своем роде, доступными на рынке в течение следующих 16 лет.



Алекс Шишло для Rough&Polished



