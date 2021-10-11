Эксклюзив
Ювелирную отрасль России надо обновлять и серьезно
Дина Насырова — вице-президент Международной ювелирной выставки J-1, недавно прошедшей в московском Гостином Дворе. Как партнёр и муза известного художника-ювелира Ильгиза Фазулзянова она активно участвовала в подготовке его персональной...
11 октября 2021
Smiling Rocks, благотворительная бизнес-модель, вдохновляет компании работать ради совершенствования мира
Зулу Гхеврия (Zulu Ghevriya), генеральный директор и соучредитель компании Smiling Rocks, основатель компании Vedantti Jewellery и управляющий директор Prism Group, работает в алмазной и ювелирной отрасли свыше 20 лет. Зулу начал свой бизнес...
04 октября 2021
Надо упорно трудиться – и успех придет
Эдуард Уткин – генеральный директор ассоциации «Гильдия ювелиров России», эксперт Комитета ТПП РФ по драгоценным металлам и драгоценным камням - рассказал «R&P» о том, как внедряется система ГИИС ДМДК, а также о последних событиях и настроениях в ювелирной...
27 сентября 2021
GOLDNET.MARKET: «Мы хотим, и работаем над тем, чтобы предоставить бизнесу возможность развивать массу разных направлений»
Сегодня практически все ювелирные компании имеют свои оптовые сайты, интернет-магазины, страницы в соцсетях. Но год назад в России появился первый маркетплейс оптовой торговли ювелирными изделиями - GOLDNET.MARKET - новый эффективный инструмент для работы...
20 сентября 2021
Редкость платины придает ей дополнительную ценность и привлекательность
Хью Дэниел (Huw Daniel) является генеральным директором Международной гильдии производителей платины (Platinum Guild International, PGI), курирующим деятельность по развитию рынков в Китае, Японии, Индии и США от имени производителей...
13 сентября 2021
Опубликована экспертная статья, проливающая свет на индустрию цветных драгоценных камней
Статьи подготовлены консалтинговой фирмой TDi Sustainability и призваны пролить свет на индустрию цветных драгоценных камней.
Подготовка статей к публикации последовала за запуском в начале этого года платформы Сообщества драгоценных камней и ювелирных изделий (Gemstones and Jewellery Community Platform), уникальной инициативы по цифровому обучению и наращиванию потенциала, призванной стимулировать позитивные отраслевые изменения.
Платформа находится в свободном доступе для всех компаний, которые являются частью индустрии драгоценных камней и ювелирных изделий.
Серия статей «Древние ремесла, современные проблемы» прослеживает путь цветных драгоценных камней от образования и открытия до добычи и извлечения, продажи, огранки и полировки, розничной торговли. В каждой из статей показано, что драгоценные камни значат для людей, участвующих в их добыче и производстве, и какое влияние они оказывают на шахтеров, рабочих, их общины и окружающую среду. Рисуя четкую картину реалий цветных драгоценных камней, эти документы указывают путь к эффективному, прагматичному и ответственному поиску источников.
Уже опубликована первая статья из серии под названием «Руки, которые копают, руки, которые кормят: жизни, сформированные добычей цветных драгоценных камней» (Hands that Dig, Hands that Feed: Lives Shaped by Coloured Gemstone Mining). В материале описаны недостатки различных видов добычи полезных ископаемых и их значение для сообществ, которые полагаются на эту древнюю деятельность.
Следующие статьи будут опубликованы в течение следующих трех месяцев. Цель серии статей состоит в том, чтобы снабдить читателя соответствующими знаниями об отрасли, которую часто считают загадочной, раскрыть ее важную роль в обеспечении средств к существованию во всем мире и обеспечить возможность совместных действий по повышению социальных и экологических показателей сектора там, где это необходимо, пишет интернет-ресурс gemstones-and-jewellery.com.
Алекс Шишло для Rough&Polished