Опубликована экспертная статья, проливающая свет на индустрию цветных драгоценных камней

Сегодня Новости

Ведущие мировые производители ювелирных изделий Chopard, Kering, LVMH, Richemont, Swarovski и Tiffany & Co. (группа LVMH) и компании по добыче цветных драгоценных камней Gemfields и Muzo, входящие в Рабочую группу по цветным драгоценным камням (Coloured Gemstones Working Group (CGWG), запустили публикацию серии экспертных статей под названием «Древние ремесла, современные вызовы» (Ancient Crafts, Modern Challenges).

Статьи подготовлены консалтинговой фирмой TDi Sustainability и призваны пролить свет на индустрию цветных драгоценных камней.

Подготовка статей к публикации последовала за запуском в начале этого года платформы Сообщества драгоценных камней и ювелирных изделий (Gemstones and Jewellery Community Platform), уникальной инициативы по цифровому обучению и наращиванию потенциала, призванной стимулировать позитивные отраслевые изменения.

Платформа находится в свободном доступе для всех компаний, которые являются частью индустрии драгоценных камней и ювелирных изделий.

Серия статей «Древние ремесла, современные проблемы» прослеживает путь цветных драгоценных камней от образования и открытия до добычи и извлечения, продажи, огранки и полировки, розничной торговли. В каждой из статей показано, что драгоценные камни значат для людей, участвующих в их добыче и производстве, и какое влияние они оказывают на шахтеров, рабочих, их общины и окружающую среду. Рисуя четкую картину реалий цветных драгоценных камней, эти документы указывают путь к эффективному, прагматичному и ответственному поиску источников.

Уже опубликована первая статья из серии под названием «Руки, которые копают, руки, которые кормят: жизни, сформированные добычей цветных драгоценных камней» (Hands that Dig, Hands that Feed: Lives Shaped by Coloured Gemstone Mining). В материале описаны недостатки различных видов добычи полезных ископаемых и их значение для сообществ, которые полагаются на эту древнюю деятельность.

Следующие статьи будут опубликованы в течение следующих трех месяцев. Цель серии статей состоит в том, чтобы снабдить читателя соответствующими знаниями об отрасли, которую часто считают загадочной, раскрыть ее важную роль в обеспечении средств к существованию во всем мире и обеспечить возможность совместных действий по повышению социальных и экологических показателей сектора там, где это необходимо, пишет интернет-ресурс gemstones-and-jewellery.com.



Алекс Шишло для Rough&Polished