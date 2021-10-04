Эксклюзив
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04 октября 2021
Надо упорно трудиться – и успех придет
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13 сентября 2021
АО «АГД ДАЙМОНДС» добыло алмаз массой 118 карат
Фото: АО «АГД ДАЙМОНДС»
6 октября на ГОКе им. В. Гриба АО «АГД ДАЙМОНДС» добыт алмаз ювелирного качества массой 118,05 карата.
Инновационные технологии при обогащении кимберлитов позволяют АО «АГД ДАЙМОНДС» регулярно добывать крупные алмазы высокого качества.
Напомним, что с начала 2021 года на ГОКе им. В. Гриба добыто 5 уникальных алмазов, вес каждого из которых превысил 50 карат.
Месторождение алмазов им. В. Гриба является одним из крупнейших в мире, занимая 4 место по запасам в России и 7 на планете.
Владимир Малахов, Rough&Polished