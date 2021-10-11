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Золоторудное месторождение Кючус будет осваивать ООО «Белое золото»
«Белое золото» – совместное предприятие ООО «РТ-Развитие бизнеса» в структуре ГК «Ростехнологии» и ООО «Управление золотыми активами», в структуре полиметаллического холдинга «Селигдар». Стоимость лицензии по итогам аукциона составила 7,735 млрд рублей.
Золоторудное месторождение Кючус является одним из крупнейших в России и вторым по величине в Республике Саха (Якутия). Он расположено за полярным кругом в двух районах республики: Усть-Янском и Верхоянском. Площадь участка составляет 8,35 кв. км. Запасы золота для открытой отработки С1 составляют 70,919 тн, С2 – 38,416 тн, для подземной добычи по С2 – 65,927 тн, С2 заб. – 2,647 тн, ресурсы Р1 – 41,949 тн, Р2 – 211,081 тн. Запасы серебра для открытой отработки С2 – 16,6 тн, для подземной – С2 - 9,9 тн, С2 заб. – 0,4 тн.
В районе месторождения отсутствует энергетическая инфраструктура, которая необходима для реализации таких крупных горных проектов, поэтому компания в рамках аукциона взяла на себя обязательство не позднее июня 2028 года начать использовать электроэнергию атомной генерации не менее 35 МВТ, которую должна поставлять атомная станция малой мощности в республике. Второе необходимое условие, которое было включено в аукцион – уровень добычи должен быть не менее 10 тонн золота в год с даты выхода на проектную мощность.
«Месторождение Кючус – довольно сложный технический объект, но весьма знаковый для Якутии. Уверен, что мы с нашими партнерами сможем найти техническое решение, построить то предприятие, которое станет одним из брендов Республики», – сказал Константин Бейрит, Президент и член Совета директоров ПАО «Селигдар».
Владимир Малахов, Rough&Polished