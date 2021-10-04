Anglo American Platinum выбрала южноафриканский консорциум для строительства солнечной электростанции мощностью 100 МВт

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Компания Anglo American Platinum выбрала Pele Green Energy - EDF Renewables, южноафриканский консорциум, в качестве предпочтительного поставщика услуг для строительства солнечной фотоэлектрической станции мощностью 100 МВт на своем руднике Могалаквена (Mogalakwena) в провинции Лимпопо, Южная Африка.

Фотоэлектрическая установка, строительство которой планируется начать в четвертом квартале 2022 года, как ожидается, будет введена в эксплуатацию к концу 2023 года и является частью цели Anglo American Platinum по достижению углеродной нейтральности на всех своих предприятиях к 2040 году.

«Наш выбор Pele Green Energy - EDF Renewables South Africa дает нам дополнительный импульс к достижению наших экологических целей, изложенных в нашем Плане устойчивой добычи полезных ископаемых, специально разработанном для повышения эффективности, устойчивости и гибкости бизнеса, - говорит исполнительный директор Anglo American Platinum Наташа Вильоэн (Natascha Viljoen). - Мы особенно взволнованы перспективой использования обильной солнечной энергии для производства «зеленого» водорода на руднике Могалаквена в рамках более широкого проекта по переоборудованию наших карьерных самосвалов для работы на водородных топливных элементах с нулевым уровнем выбросов».

Согласно компании, эти технологии, уменьшающие воздействие компании на окружающую среду, основаны на металлах платиновой группы (МПГ), которые являются важным компонентом топливных элементов с протонообменной мембраной (ПЭМ) и генераторов водорода для топливных элементов с ПЭМ.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





