Эксклюзив
Ювелирную отрасль России надо обновлять и серьезно
Дина Насырова — вице-президент Международной ювелирной выставки J-1, недавно прошедшей в московском Гостином Дворе. Как партнёр и муза известного художника-ювелира Ильгиза Фазулзянова она активно участвовала в подготовке его персональной...
Сегодня
Smiling Rocks, благотворительная бизнес-модель, вдохновляет компании работать ради совершенствования мира
Зулу Гхеврия (Zulu Ghevriya), генеральный директор и соучредитель компании Smiling Rocks, основатель компании Vedantti Jewellery и управляющий директор Prism Group, работает в алмазной и ювелирной отрасли свыше 20 лет. Зулу начал свой бизнес...
04 октября 2021
Надо упорно трудиться – и успех придет
Эдуард Уткин – генеральный директор ассоциации «Гильдия ювелиров России», эксперт Комитета ТПП РФ по драгоценным металлам и драгоценным камням - рассказал «R&P» о том, как внедряется система ГИИС ДМДК, а также о последних событиях и настроениях в ювелирной...
27 сентября 2021
GOLDNET.MARKET: «Мы хотим, и работаем над тем, чтобы предоставить бизнесу возможность развивать массу разных направлений»
Сегодня практически все ювелирные компании имеют свои оптовые сайты, интернет-магазины, страницы в соцсетях. Но год назад в России появился первый маркетплейс оптовой торговли ювелирными изделиями - GOLDNET.MARKET - новый эффективный инструмент для работы...
20 сентября 2021
Редкость платины придает ей дополнительную ценность и привлекательность
Хью Дэниел (Huw Daniel) является генеральным директором Международной гильдии производителей платины (Platinum Guild International, PGI), курирующим деятельность по развитию рынков в Китае, Японии, Индии и США от имени производителей...
13 сентября 2021
Anglo American Platinum выбрала южноафриканский консорциум для строительства солнечной электростанции мощностью 100 МВт
Фотоэлектрическая установка, строительство которой планируется начать в четвертом квартале 2022 года, как ожидается, будет введена в эксплуатацию к концу 2023 года и является частью цели Anglo American Platinum по достижению углеродной нейтральности на всех своих предприятиях к 2040 году.
«Наш выбор Pele Green Energy - EDF Renewables South Africa дает нам дополнительный импульс к достижению наших экологических целей, изложенных в нашем Плане устойчивой добычи полезных ископаемых, специально разработанном для повышения эффективности, устойчивости и гибкости бизнеса, - говорит исполнительный директор Anglo American Platinum Наташа Вильоэн (Natascha Viljoen). - Мы особенно взволнованы перспективой использования обильной солнечной энергии для производства «зеленого» водорода на руднике Могалаквена в рамках более широкого проекта по переоборудованию наших карьерных самосвалов для работы на водородных топливных элементах с нулевым уровнем выбросов».
Согласно компании, эти технологии, уменьшающие воздействие компании на окружающую среду, основаны на металлах платиновой группы (МПГ), которые являются важным компонентом топливных элементов с протонообменной мембраной (ПЭМ) и генераторов водорода для топливных элементов с ПЭМ.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished